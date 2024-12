Kuriozalny incydent Hamiltona na pożegnanie. Aż trudno uwierzyć

Grand Prix Abu Zabi 2024 będzie tym razem podwójnym końcem. Po pierwsze końcem sezonu, tytuł mistrza świata powędruje po raz kolejny do Maxa Verstappena, Po drugie końcem ery. Ery Lewisa Hamiltona w Mercedesie. Wybitny Brytyjczyk ścigał się w barwach niemieckiego zespołu przez ostatnie jedenaście lat. W tym czasie aż sześć razy zdobywał mistrzostwo świata, dorównując tym samym legendarnemu Michaelowi Schumacherowi w liczbie tytułów (obaj mają po 7, jako że Hamilton pierwsze mistrzostwo zdobył jeszcze w 2008 roku w McLarenie).

Lewis Hamilton i słupek kiepskiego przeznaczenia

Od przyszłego sezonu Brytyjczyk przenosi się do Ferrari, a rywalizacja w Abu Zabi jest jego pożegnalną. Hamilton bez wątpienia chciał zakończyć przygodę z Mercedesem w wielkim stylu, nawet jeśli ostatnie sezony nie były już tak udane, a bieżący ukończy nie wyżej niż na szóstym miejscu (choć to mało prawdopodobne, bo do George'a Russella traci 24 pkt). Niestety dla Brytyjczyka swoje szanse na dobry wynik prawdopodobnie pogrzebał już po kwalifikacjach.

Hamilton sensacyjnie zajął w nich dopiero 16. miejsce i odpadł w Q1. Zgodnie ze strategią swojego zespołu, Brytyjczyk najszybsze kółko w tej części kwalifikacji zaplanował na sam koniec. Tylko że podczas szybkiego okrążenia stało się coś zupełnie niespodziewanego. Hamiltona zgodnie z fair play chciał przepuścić Kevin Magnussen z Haasa, który w przeciwieństwie do rywala nie znajdował się na okrążeniu kwalifikacyjnym. Duńczyk "umknął" na chwilę na pobocze, ale przy okazji uderzył w plastikowy słupek stojący przy zakręcie. Ten z kolei pofrunął tak pechowo, że utknął... pod samochodem Hamiltona.

Hamilton spokojny po wpadce. Co innego Toto Wolff

To wyraźnie spowolniło Brytyjczyka i popsuło mu okrążenie, a co za tym idzie całe kwalifikacje. Hamilton nie miał jednak po wszystkim pretensji do Magnussena. Jeżeli był na kogoś zły, to na siebie. - Totalnie to spieprzyłem - mówił na gorąco przez radio. - Wyjazd na tor w kwalifikacjach nie był odpowiednio zgrany czasowo. Byłem ostatni na torze i jeszcze wylądowałem za samochodem Alpine. Nie jestem zły ani nic takiego. Mieliśmy po prostu niefortunną sesję - ocenił już po kwalifikacjach w rozmowie ze Sky Sports.

O wiele bardziej zdenerwowany był szef Mercedesa Toto Wolff. On jednak także nie miał pretensji do Magnussena. Za to do swojego zespołu jak najbardziej. - To była idiotyczna pomyłka, by nie wyjeżdżać wcześniej. Rzadko jestem tak przybity. Muszę przeprosić Lewisa. Miał odpowiednie tempo na ustalonych ustawieniach. Wszyscy ciężko pracowaliśmy, by zapewnić mu godne pożegnanie, ale na koniec totalnie zawiedliśmy - powiedział Wolff.

Pole position przed GP Abu Zabi wywalczył Lando Norris, wyprzedzając kolegę z McLarena Oscara Piastriego oraz Carlosa Sainza Jr z Ferrari. Wyścig rozpocznie się w niedzielę 8 grudnia o 14:00 czasu polskiego.