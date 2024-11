A jednak. Przełomowe wieści ws. Kubicy. Szef Ferrari ogłasza

Robert Kubica od kilku lat jest poza Formułą 1, ale dalej można go oglądać na torach wyścigowych. Obecnie jest członkiem zespołu AF Corse rywalizującego w długodystansowych mistrzostwach świata WEC i w jego składzie debiutuje w kategorii Hypercar.

Co dalej z Robertem Kubicą? Szef działu Ferrari zabrał głos

Polak z niezłej strony pokazał się w kończącym sezonie, choćby w legendarnym 24-godzinny wyścigu w Le Mans, odniósł także triumf w 6-godzinnych zmaganiach w Austin. Miał też gorsze momenty, np. w wyścigu 6h Fuji, w którym sędziowie dotkliwe ukarali go za spowodowanie karambolu.

Kubica jeździ samochodem Ferrari, jednak jest to prywatna załoga (numer 83), a nie jeden z samochodów fabrycznych, które zwykle mają priorytet dla zespołu. Z tego powodu można się zastanawiać, czy dalej będzie jeździł dla słynnego teamu z Włoch. Na to pytanie odpowiedział Antonello Coletta, szef działu wyścigów długodystansowych w Ferrari.

Robert Kubica prowadzi kluczowe rozmowy ws. przyszłości. "Znamy jego wartość"

- Mam nadzieję, że Robert pozostanie w składzie nr 83. Wiem, że w ten weekend on i Amato Ferrari odbędą ostatnie spotkanie. Naszym marzeniem jest zatrzymanie Roberta, wszyscy znamy jego wartość i doświadczenie. Wierzę, że jest cenny dla wszystkich naszych projektów, a nie tylko dla numeru 83 - powiedział cytowany przez portal sportscar365.com.

Ferrari może bardzo zależeć na dogadaniu się z Polakiem, gdyż po sezonie ze składu załogi nr 83 odejdzie Rosjanin Robert Shwartzman. Poza nimi jest jeszcze Chińczyk Yifei Ye, o którego dziennikarze pytali w kontekście zajęcia miejsca w którymś z dwóch fabrycznych aut. Jak odpowiedział Coletta?

- Naszym celem jest posiadanie trzech spójnych załóg. Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo zadowoleni z (kierowców aut - red.) numer 50 i 51. Ważne jest również, aby w numerze 83 mieć dobrych kierowców. Zobaczymy w przyszłości. Jeśli będzie to konieczne, możemy dokonać korekty, ale w tej chwili jesteśmy szczęśliwi, że możemy zachować ten układ - wyjaśnił.

Robert Kubica niejednoznacznie o przyszłości w Ferrari. "Muszę zobaczyć, co jest możliwe"

Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu Polak dość wymijająco odpowiadał na pytania o pozostanie w Ferrari. - Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Z jednej strony miło byłoby zostać. Z drugiej strony chcę być w jak najbardziej konkurencyjnym miejscu. Ferrari oferuje konkurencyjny samochód. Ale muszę zobaczyć, co jest możliwe i co ma sens. Wierzę, że jeśli ścigasz się na najwyższym poziomie, musisz być priorytetem w strukturze, do której należysz, aby zmaksymalizować swoje szanse - wyjaśnił w rozmowie z sportscar365.com.

- To nie znaczy, że (w samochodzie niefabrycznym - red.) nie masz szans. Nigdy nie wiesz, co może się wydarzyć i jak potoczy się wyścig. Ale w tak konkurencyjnych czasach, jakie mamy teraz w WEC, masz większe szanse, jeśli jesteś traktowany priorytetowo. To nie jest tajemnica, a normalna tendencja - mówii.