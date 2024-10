To już oficjalne. Formuła 1 w nowym kanale na długie lata

- Według informacji Sport.pl doszło do porozumienia na linii Viaplay - Formuła 1 - Eleven Sports w kwestii przeniesienia praw do pokazywania zawodów Formuły 1 w przyszłym sezonie. Dotychczas prawa te należały do skandynawskiej platformy streamingowej - pisał trzy dni temu Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Eleven pokazywał już wyścigi F1 w latach 2016 – 2022 i był z ich wyników oglądalności bardzo zadowolony. Obecnie wyścigi F1 w tym sezonie pokazuje platforma Viaplay.

Zobacz wideo

Formuła 1 w Eleven!

W ramach podpisanej umowy na lata 2025-2028 telewizja Eleven będzie transmitować sesje treningowe, kwalifikacje, F1 Sprint oraz Grand Prix podczas wszystkich 24 weekendów wyścigowych. Ponadto sześć z tych wyścigów oraz programy poświęcone Grand Prix będzie można obejrzeć na otwartej antenie Polsatu.

- FORMULA 1 WRACA DO ELEVEN! Mamy wielką przyjemność poinformować, że nabyliśmy wyłączne prawa do transmisji F1 w Polsce w latach 2025-2028, czyli aż na 4 kolejne sezony! Pierwszy wyścig już w marcu w Australii. Nie możemy się doczekać! - czytamy na portalu X na Eleven Sports.

"Formuła 1 to wyjątkowy produkt, który wymaga wyjątkowego traktowania ze strony nadawcy, dlatego w ELEVEN będzie można nie tylko oglądać transmisję w jakości 4K i full HD, ale także studio z torów rozsianych po całym świecie. Nasze kamery i nasi dziennikarze będą w Australii, Azji, Europie i w obu Amerykach. To duże produkcyjne wyzwanie, ale już obiecujemy najwyższą jakość przekazu i merytorykę w najlepszym wydaniu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z ogromnej wagi F1 dla polskich kibiców i dlatego gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby zmagania najszybszych kierowców wyścigowych pokazać na naszych antenach w jak najlepszy sposób" - powiedział Krzysztof Świergiel, CEO Eleven Sports w Polsce.

„Zobowiązanie się ELEVEN SPORTS do produkowania najwyższej jakości transmisji doskonale wpisuje się w wizję Formuły 1 budowania zaangażowania fanów i zapewnienia im najlepszych relacji z wyścigów, na które zasługują. Rok 2025 będzie wyjątkowy dla F1, ponieważ obchodzi ona 75. rocznicę swojego istnienia, dlatego nie możemy doczekać się współpracy z zespołem ELEVEN, aby pokazywać dramatyzm i emocje związane z naszym sportem" - dodał Ian Holmes, Director of Media Rights and Content Creation w Formula 1.

Do zakończenia tego sezonu zostały już tylko cztery wyścigi: Grand Prix Sao Paulo (1-3 listopada), Grand Prix Las Vegas (22-24 listopada), Grand Prix Kataru (29 listopada - 1 grudnia) i Grand Prix Abu Zabi (6-8 grudnia).

W klasyfikacji generalnej prowadzi Holender Max Verstappen (Red Bull, 362 punkty), drugi jest Brytyjczyk Lando Norris (McLaren, 315 punktów), a trzeci Charles Leclerc (Ferrari, 290 punktów). Wśród konstruktorów prowadzi McLaren-Mercedes (566 punktów) przed Ferrari (536 punktów) i Red Bull Racing-Honda RBPT (512 punktów).