A jednak! Ważne prawa sportowe zmieniają nadawcę. Prawdziwa ofensywa

Rok 2024 jest intensywny dla nadawców telewizyjnych. Do tej pory doszło i jak się okazuje, wciąż dochodzi do wielu przetasowań dotyczących praw sportowych. Jednym z większych było przejście Ligi Mistrzów z Polsatu Sport Premium do Canal+, ale sporo dzieje się też za sprawą wycofania się z Polski platformy Viaplay.

Viaplay bez kolejnych praw

Do wycofania Viaplay według przekazanych ponad rok temu komunikatów dojdzie w czerwcu 2025 roku. Jednak sporo ruchów do tego przygotowujących ma miejsce już teraz. Najpierw już na początku tego roku na rynek trafiły prawa do niemieckiej Bundesligi. Viaplay nabyło je dla polskich fanów aż do 2029 roku (uwzględniając szybkie ich przedłużenie). Prawa uwolnione na rynek dotyczyły sezonu 2025/2026 - 2028/29. Skorzystał na tym Eleven Sports, który w lipcu tego roku ogłosił ich pozyskanie na wyłączność. Co ciekawe ogłoszono przy tym, że rundę wiosenną sezonu 2024/25 również będzie można zobaczyć na antenach Eleven, ale w tym przypadku nie będą to prawa wyłączne (w domyśle będą współdzielone z Viaplay). Niedawno okazało się, że kontraktu, który miał trwać też w 2025 roku, nie zrealizuje KSW. Federacja mieszanych sztuk walki porozumiała się z Viaplay i już umowę skróciła, a w praktyce zakończyła. Od 8 listopada współpracować będzie z Canal+, który pokaże jej 10 gal w pakiecie Super Sport. Tego dnia z biblioteki KSW znikną archiwalne gale KSW.

Umowa Viaplay na Ligę Konferencji i Ligę Europy zakończyła się naturalnie po trzech sezonach. W nowym rozdaniu te prawa przejął Polsat (dla kanałów Premium). Jak ustaliliśmy od wakacji trwały też rozmowy dotyczące zawodów Formuły 1, bo z tymi zrobił się pewien problem.

Z Viaplay do końca sezonu

Viaplay umowę na Formułę 1 posiada do końca roku 2025, ale wiadomo, że w praktyce mógłby ją pokazywać tylko do czerwca. To też byłby zabieg karkołomny i mało zrozumiały dla kibiców, by po 3,5 miesiącach sezonu zmieniać abonamenty i subskrypcje na kolejne 6 miesięcy. Dlatego szukano spójnego rozwiązania, by zawody przeszły do innego nadawcy wraz z początkiem marca (sezon zaczyna się 16 marca). Według naszych informacji uzyskano porozumienie z Eleven Sports (grupa Polsat). Ten nadawca pokazywał już wyścigi F1 w latach 2016 – 2022 i był z ich wyników oglądalności bardzo zadowolony.

Na razie trudno o szczegóły jak dokładnie miałyby być pokazywane zawody od sezonu 2025. Czy po części trafią one też na anteny Polsatu (również jako skróty do serwisów informacyjnych) lub czy Viaplay zachowa do F1 jakiekolwiek prawa. Obecny sezon, który potrwa do 8 grudnia, jest w całości i na wyłączność pokazywany przez skandynawską platformę.