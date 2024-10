Nowe wieści ws. Michaela Schumachera. W mediach aż huczy

Michael Schumacher to jedna z największych legend w historii Formuły 1. Wygrał ponad 90 wyścigów, co przełożyło się na aż siedem tytułów mistrzowskich. W 2012 roku zakończył karierę, a zaledwie rok później - 29 grudnia 2013 roku - uległ bardzo poważnemu wypadkowi w Alpach jeżdżąc na nartach. Walczył o życie w szpitalu, gdzie przeszedł operację i był w śpiączce farmakologicznej. Od tego czasu zniknął z życia publicznego.

Niedawno dziennik "Daily Mirror" przekazał, że Schumacher pokazał się publicznie pierwszy raz od 11 lat. Były kierowca wyścigowy był obecny na ślubie córki Giny, który odbył się na hiszpańskiej wyspie Majorce. Konkretnie - w rodzinnej willi Puerto De Andratx. "Bild" dodawał, że pracownicy firmy, która odpowiadała za muzykę oraz oświetlenie musieli przed wejściem na posesję oddać telefony komórkowe, by nikt nie miał możliwości robienia zdjęć.

Michael Schumacher znów opuści dom?

Teraz "Daily Mirror" informuje, że Schumacher będzie miał kolejną okazję do wyjścia z domu. Wszystko przez ślub jego syna Micka. W zeszłym tygodniu jego partnerka Laila Hasanovic opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym pochwaliła się zdjęciem pierścionka zaręczynowego. "Gra skończona" - napisała 24-latka na Instagramie. Na razie nie ujawniono daty ślubu.

Mick Schumacher zaczął się spotykać z Dunką Lailą Hasanovic w zeszłym roku. Ukochana 25-latka jest modelką oraz influencerką. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 340 tys. użytkowników.

Mick Schumacher to niemiecki kierowca wyścigowy. Do Formuły 1 trafił przed sezonem 2021. Przez dwa lata jeździł w barwach amerykańskiego zespołu Haas. Najpierw jego partnerem był Nikita Mezepin, a w ostatnim sezonie Kevin Magnussen. Od 2023 roku jest kierowcą rezerwowym Mercedesa. Ostatnio media informowały, że w przyszłym sezonie Schumacher może zakończyć karierę w F1. Jest to związane z brakiem ofert pracy.