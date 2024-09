Absolutna sensacja w Formule 1. Dramat kandydata do mistrzostwa

Lando Norris ma stratę 62 punktów do Maksa Verstappena przed wyścigiem w Azerbejdżanie. Od kilku wyścigów McLaren ma lepszy bolid od Red Bulla i zaczął wywierać presję na obrońcach dubletu mistrzowskiego. Na ulicach w Baku Brytyjczyk miał znowu zmniejszyć stratę do Holendra, a jego zespół mógłby zostać po Grand Prix Azerbejdżanu liderem klasyfikacji konstruktorów. Ale kwalifikacje nieco krzyżują te plany.

Katastrofa Norrisa w Baku

Pierwsza część kwalifikacji przyniosła nieprawdopodobne rozstrzygnięcie, bo wśród wyeliminowanych kierowców był Lando Norris. Zajął dopiero 17. miejsce i będzie miał bardzo trudną walkę o punkty. Musi liczyć na neutralizację i samochód bezpieczeństwa oraz prezentować.

Brytyjczyk przed ostatnim wyjazdem zajmował miejsce w środku stawki. Gdy przejechał dwa sektory ostatniego okrążenia, miał tempo, by być czołówce Q1, ale sam pokrzyżował swoje plany. Zepsuł wyjazd na ostatnią prostą i stracił przez to dziesiąte części sekundy. Wiedział, że nie zdoła się poprawić, dlatego odpuścił okrążenie i zjechał od razu do boksu.

Oprócz Norrisa po pierwszej części czasówki odpadli Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou i Esteban Ocon.

Debiutanci pokazali się z dobrej strony

Najlepsze zespoły nie zawodziły w drugiej części kwalifikacji, a szczególnie dobrze wyglądał duet kierowców Red Bulla. Ale też trzeba było uważać na tegorocznych debiutantów, czyli Olivera Bearmana i Franco Colapinto. Obaj pierwszy raz w karierze jechali po ulicach w Baku.

Argentyńczyk jadący w barwach Williamsa zaskoczył wszystkich, kiedy do finałowej dziesiątki awansował z szóstym czasem. Wyprzedził swojego zespołowego kolegę, Aleksa Albona, o prawie cztery dziesiąte sekundy.

Dobrze jechał też Bearman, ale Brytyjczyk skończył na 11. miejscu. Miał spore pretensje do siebie, stracił do dziesiątego Albona nieco ponad jedną dziesiątą sekundy. Przegrał z kierowcą z Tajlandii o nieco ponad jedną dziesiątą sekundy.

Razem z Bearmanem odpadli Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg i Lance Stroll.

Red Bulle poskromione

Verstappen i Sergio Perez mieli apetyty na pierwszy rząd, ale Holender miał problem z poskładaniem bardzo dobrego okrążenia. Popełniał błędy w ostatnich zakrętach, tak jak Norris, kosztowało go to cenne części sekundy. Meksykanin był po prostu wolniejszy od kierowców Ferrari i Oscara Piastriego. Wyglądało na to, że ten tercet powalczy o pole position, jeśli Red Bull nie wyjmie asa z rękawa.

Verstappen potrzebował czystego okrążenia, ale przez całe okrążenie tracił do Charlesa Leclerka. Piastri i Carlos Sainz poprawiali się, ale nie na tyle, by zagrozić Monakijczykowi. Ten pojechał jeszcze szybciej i z czasem 1:41:365 zdobył czwarte z rzędu pole position w Baku. Kierowca Ferrari nigdy nie wygrał wyścigu w Azerbejdżanie, będzie na to szansa w niedzielę.

Obok Leclerka na starcie ustawi się Piastri, a tuż za nimi będą Sainz i Perez. Trzeci rząd zajmą George Russell i Verstappen. W czwartym ustawią się Lewis Hamilton i Fernando Alonso, a piąty rząd zabukowali kierowcy Williamsa. Colapinto okazał się szybszy od Albona, co jest sensacją. Dla Argentyńczyka to drugie kwalifikacje w F1 w karierze, pierwsze zaliczył dwa tygodnie temu na Monzy.

Wyścig jutro o godzinie 13:00.