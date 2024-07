Oficjalnie. Hitowy transfer w F1! "Jestem bardzo szczęśliwy"

Od początku lutego stało się jasne, że Carlos Sainz będzie musiał zrobić miejsce dla przychodzącego w przyszłym sezonie Lewisa Hamiltona. Hiszpan opuści Ferrari, do którego trafił w 2021 roku. Wiemy już, gdzie będzie jeździć od 2025 roku.

Carlos Sainz ogłasza. "Jestem szczęśliwy"

W poniedziałek 29 lipca wszystko stało się jasne. "Williams Racing ogłosił dziś, że Carlos Sainz uzupełni skład kierowców zespołu na sezon 2025 Mistrzostw Świata FIA Formuły 1 i kolejne" - poinformowano na oficjalnej stronie internetowej stajni.

Hiszpan podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia. Będzie to dla niego piąty zespół w Formule 1. Wcześniej reprezentował barwy: Torro Rosso (2015-2017), Renault (2017-2018), McLarena (2019-2020), a od 2021 roku jeździ dla Ferrari.

W sumie odniósł trzy zwycięstwa w Formule 1, a 23 razy stanął na podium. W trwającym obecnie sezonie zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji kierowców. Jego partnerem będzie Alexander Albon, a to oznacza, że z miejscem w F1 w barwach Williamsa żegna się Logan Sargeant.

- Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc ogłosić, że dołączę do Williams Racing od 2025 roku. Nie jest tajemnicą, że tegoroczny rynek kierowców był wyjątkowo skomplikowany z różnych powodów, a ogłoszenie mojej decyzji zajęło mi trochę czasu. Jestem jednak w pełni przekonany, że Williams jest dla mnie właściwym miejscem do kontynuowania mojej podróży w F1 i jestem niezwykle dumny z dołączenia do tak historycznego i odnoszącego sukcesy zespołu, w którym wielu moich bohaterów z dzieciństwa jeździło w przeszłości i odcisnęło swoje piętno na naszym sporcie - powiedział Sainz, cytowany przez zespół. Hiszpan dodał, że celem jest przywrócenie stajni tam, gdzie jej miejsce - na szczyt.