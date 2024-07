Verstappen idzie na wojnę z Red Bullem! "Nie muszą mówić, co mam robić"

Max Verstappen (Red Bull Racing) zmierza po czwarty z rzędu tytuł mistrza świata Formuły 1. Holender po trzynastu wyścigach ma 265 punktów, aż 76 więcej od wicelidera - Brytyjczyka Lando Norrisa (McLaren). Do zakończenia sezonu zostało jedenaście wyścigów.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy w siatkówce jest spalony? Co Polacy wiedzą o tej dyscyplinie sportu?

Verstappen idzie na wojnę z Red Bullem! "Nie mów mi, co mam robić"

Od piątku zawodnicy rywalizują w Grand Prix Belgii. Pierwszy trening wygrał właśnie Verstappen, drugi był Australijczyk Oscar Piastri (McLaren), a trzeci Tajlandczyk Alexander Albon (Williams).

Holender przed tym treningiem na konferencji prasowej skomentował poprzednie Grand Prix, które odbyło się na Węgrzech. Wtedy Holender wypadł słabo i zajął dopiero piąte miejsce. Niektórzy eksperci uważali, że to wina tego, że Verstappen był niewyspany podczas zawodów, bo zerwał poprzednią noc na wzięcie udziału w wirtualnym wyścigu, który trwał do ok. 3 w nocy. Red Bull Racing miał mu tego zakazać.

W ten weekend i tak nie ma wirtualnego wyścigu. Nie mam żadnego zakazu czy czegoś takiego. Ja nie mówię ludziom z Red Bulla, co mają robić. Tak jak i oni nie muszą mówić, co ja mam robić w czasie prywatnym. Zawsze, gdy nie wygrywasz wyścigu, to ludzie będą czegoś szukać. Będą mówić, że siedziałem nad komputerem do 3 nad ranem albo, że mam kilogram nadwagi. Zawsze się coś znajdzie - powiedział Verstappen, cytowany przez motorsport.com.

W piątek odbędzie się drugi trening, w sobotę zaplanowany jest kolejny oraz kwalifikacje. Początek Grand Prix Belgii w niedzielę o godz. 15. W trzech ostatnich latach wygrywał tutaj właśnie Verstappen.