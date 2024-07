Ralf Schumacher dokonał coming outu. Jego syn zabrał głos i się zaczęło

W niedzielę, 14 lipca były niemiecki kierowca Formuły 1, Ralf Schumacher, opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym wyznał, że jest osobą homoseksualną. "Najpiękniejsze w życiu jest to, kiedy masz przy sobie odpowiedniego partnera, z którym możesz dzielić wszystko" - napisał były kierowca w treści posta na Instagramie.

David Schumacher zabrał głos ws. coming outu swojego taty

Pod wpisem 46-latek otrzymał wiele oznak wsparcia ze środowiska. Komentarze zamieściły Mercedes (niemiecki zespół i dostawca silników Formuły 1) czy Boris Becker (były niemiecki tenisista). "W dzisiejszych czasach coming outu powinny być czymś zwyczajnym i nikomu nie powinno gratulować się z tego powodu. Super Ralf" - napisał muzyk Ronny Nitsche.

Do coming outu byłego kierowcy zespołu Williamsa odniósł się także jego syn, David Schumacher. "Jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu znalazłeś kogoś, z kim naprawdę możesz powiedzieć, że czujesz się komfortowo i bezpiecznie, bez względu na to, czy to mężczyzna, czy kobieta" - zaczął David Schumacher. "W 100 procentach popieram cię, tato, i życzę Ci wszystkiego najlepszego! Gratulacje! - dodał.

"Jak bolesne muszą być te słowa dla matki Davida, Cory?"

"Bild" błyskawicznie skomentował słowa Davida Schumachera. "Jak bolesne muszą być te słowa dla matki Davida, Cory? (...) Zwłaszcza wzmianka o tym, że jego ojciec "w końcu znalazł kogoś", z kim czuje się "bardzo komfortowo i bezpiecznie" - czytamy.

David Schumacher jest owocem miłości jego taty i Cory-Caroline Brinkmann. Schumacher i Brinkmann rozwiedli się w 2015 roku.

Co ciekawe, w padoku F1 od lat krążyły przypuszczenia, że Ralf Schumacher jest osobą homoseksualną. O szczegółach na łamach "Bilda" opowiadał Roger Benoit, wieloletni dziennikarz F1. - Zawsze krążyły plotki, że jest homoseksualistą. Pewnego razu wezwał mnie i Helmuta Uhla z "Bilda" do swojego kampera na Węgrzech. Tam wyjaśnił nam, że jutro obie gazety mają napisać artykuł pod tytułem: "Ralf Schumacher: Nie jestem gejem!" - zdradził.