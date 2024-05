Poważny krok rodziny Schumacherów. Niemcy tracą nadzieję

Rodzina Michaela Schumachera robi wszystko, by pomóc wrócić mu do zdrowia. Ostatnio wystawiła na licytację kolekcję zegarków. We wtorek odbyła się aukcja, na której sprzedano wszystkie osiem modeli, z czego wiele personalizowanych. Nabywcy byli hojni i przedmioty osiągnęły zawrotne kwoty. Jeden z nich kupiono za dwukrotnie większą sumę, niż jest w rzeczywistości wart.

