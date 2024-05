Gwiazda F1 rozwiewa wątpliwości. Wykrywacz kłamstw

110 - tyle wyścigów w Formule 1 potrzebował Lando Norris z McLarena, by wygrać pierwsze Grand Prix w karierze. Brytyjczyk okazał się najlepszy w Miami, gdzie wyprzedził Maxa Verstappena z Red Bulla oraz Charlesa Leclerka z Ferrari. - Najwyższy czas, co? No, k***a! Przepraszam. Minęło dużo czasu, ale w końcu mi się udało. Jestem tak dumny. Po drodze wiele osób we mnie zwątpiło. W ciągu ostatnich pięciu lat i w trakcie mojej krótkiej kariery popełniłem wiele błędów, ale teraz złożyliśmy wszystko w całość - mówił Norris tuż po wyścigu, przepytywany przez Jensona Buttona, byłego mistrza F1.

Norris cieszy się sporym zainteresowaniem nie tylko ze względu na swoje sportowe osiągnięcia w Formule 1. Kierowca McLarena jest bardzo popularny wśród młodych fanów tego sportu. Część osób też bardzo interesuje się życiem prywatnym Norrisa, choćby w kontekście relacji damsko-męskich. Dawniej Norris był związany z portugalską modelką Luisinhą Oliveirą.

Teraz fani zwrócili uwagę na to, że obok Norrisa pojawia się portugalska aktorka - Margarida Corceiro, mająca 1,8 mln obserwujących na Instagramie. Ten duet był obecny na trybunach podczas turnieju tenisowego w Monte Carlo, który odbył się w kwietniu br. Wcześniej Norris prowadził samochód w centrum Monako i pojawił się w jednej z lokalnych restauracji, w towarzystwie Corceiro. W związku z tym wśród fanów brytyjskiego kierowcy pojawiło się pytanie: czy Norris jest z nią w związku?

Norris odpowiedział na medialne spekulacje. Został podpięty pod wykrywacz kłamstw

Na to pytanie odpowiedzi szukało brytyjskie Sky Sports, które zaprosiło Norrisa pod wykrywacz kłamstw. - Czy masz dziewczynę? - zapytał Simon Lazenby, dziennikarz tej stacji. - Nie - odpowiedział Norris. - A czy masz wiele dziewczyn? - ponownie zapytał Lazenby. Kierowca McLarena zaczął się śmiać, a po chwili odpowiedział, że tak. - Ech, kierowcy Formuły 1. To nie jest fair - spuentował dziennikarz Sky Sports. W obu przypadkach wykrywacz kłamstw pokazał, że Norris mówił prawdę.

Ten materiał może być zatem jakąś odpowiedzią dla kibiców i fanów Norrisa, którzy bardzo interesują się jego życiem prywatnym. Brytyjczyk już w zeszłym roku mówił w jednym z wywiadów, że z Corceiro łączy go tylko przyjaźń. Dawniej portugalska aktorka, zgodnie z medialnymi doniesieniami, była w związku z Joao Feliksem z FC Barcelony czy Pedro Porro z Tottenhamu. Poza tym była oskarżona o zdradzanie Feliksa z trzema innymi mężczyznami w ciągu roku.

Teraz Norris skupia się na rywalizacji o mistrzostwo świata w Formule 1. Kolejny wyścig o Grand Prix regionu Emilia-Romania odbędzie się 19 maja. Obecnie Norris znajduje się na czwartym miejscu z 83 punktami w klasyfikacji generalnej i traci 49 do prowadzącego Verstappena.