19 lat i koniec. Ta zmiana zatrzęsie Formułą 1

Red Bull istnieje w Formule 1 od 2005 r. Od tej pory zespół z Milton Keynes zdobył sześć mistrzostw świata konstruktorów (2010-2013, 2022-2023) i siedem mistrzostw świata kierowców (2010-2013, 2021-2023). Od początku istnienia Red Bulla w F1 szefem zespołu jest Christian Horner, wokół którego w ostatnim czasie było sporo kontrowersji. W barwach Red Bulla jeździli tacy kierowcy, jak Sebastian Vettel, Mark Webber, Daniel Ricciardo, Daniił Kwiat, Alexander Albon czy Pierre Gasly. Obecnie duetem kierowców Red Bulla są Max Verstappen i Sergio Perez. Teraz z zespołu odchodzi bardzo ważna postać.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Koniec epoki. Znany inżynier opuszcza Red Bulla po 19 latach

Mowa o Adrianie Neweyu, który był głównym inżynierem Red Bulla od 2006 r. i przez lata uchodził za jedną z najważniejszych postaci w zespole. Teraz Red Bull ogłosił, że Newey odejdzie z zespołu z pierwszym kwartałem przyszłego roku. Brytyjczyk będzie zaangażowany w rozwój pierwszego hypercara Red Bulla pod nazwą RB17. "Wizja i techniczne przywództwo Adriana odegrały kluczową rolę dla zespołu. W tym czasie zespół odniósł 118 zwycięstw i miał 101 pole position" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Red Bulla.

- Odkąd byłem małym chłopcem, chciałem być inżynierem. Udało mi się spełnić to marzenie w Formule 1. Przez prawie dwie dekady mogłem odegrać kluczową rolę w rozwoju bolidu Red Bulla od nowicjusza do utytułowanego zespołu. Nadszedł odpowiedni moment, by przekazać pałeczkę innym i poszukać nowych wyzwań - przyznał Newey. W związku z zakazem konkurencji Brytyjczyk może powrócić do pracy w padoku dopiero w 2026 r. Do jakiego zespołu może trafić?

Zgodnie z informacjami "La Gazzetty dello Sport", chętnie Neweya u siebie widziałoby Ferrari. Miało już dojść do spotkania w Londynie między inżynierem a Fredericiem Vasseurem, szefem zespołu z Maranello, by omówić szczegóły ewentualnej współpracy. Wśród potencjalnych zainteresowanych wymienia się też Mercedesa czy Astona Martina.

Na razie Red Bull jest na dobrej drodze do tego, by w tym sezonie obronić mistrzostwo świata wśród kierowców oraz konstruktorów. Po pięciu wyścigach Red Bull ma 195 punktów i ma przewagę 44 nad drugim Ferrari. W klasyfikacji kierowców liderem jest Verstappen ze 110 punktami, który ma przewagę 25 nad drugim Perezem oraz 34 nad trzecim Charlesem Leclerkiem z Ferrari.