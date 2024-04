Od kilku lat Roberta Kubicy nie oglądamy już w bolidzie F1, a w samochodzie klasy Hypercar. 39-letni Polak tworzy zespół AF Corse z Chińczykiem Yifeiyem Ye oraz Rosjaninem Robertem Szwarcmanem, ścigającym się na izraelskiej licencji, w którym rywalizuje w długodystansowych mistrzostwach świata WEC (World Endurance Championship).

Wykształcenie Roberta Kubicy zaskakuje. Nie ma matury

Wielu polskich kibiców słyszało o sportowej karierze Roberta Kubicy w Formule 1, a także o jego strasznym wypadku w 2011 roku oraz długiej rehabilitacji, żeby móc wrócić do ścigania się. Jednak pewnie mało kto wie, jak to jest z wykształceniem polskiego kierowcy wyścigowego i rajdowego.

Otóż jeśli na torze trzeba często ryzykować, to w trakcie swojej edukacji zaryzykował także Kubica. 39-latek ukończył naukę w Szkole Podstawowej nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie. Po tym, co naturalne, poszedł do liceum. W nim jednak nie zagrzał długo miejsca i to nie z powodu złych ocen, a pasji do sportów motorowych.

To sprawiło, że Kubica przerwał edukację już w pierwszej klasie liceum. Nie napisał więc matury, a za to w pełni poświęcił się rozwijaniu swojej kariery. Nie ma, co ukrywać, że było warto. Został pierwszym w historii Polakiem, który jeździł w Formule 1 oraz wygrał wyścig w tych prestiżowych zawodach.

Robert Kubica w trakcie kariery reprezentował w Formule 1 zespoły BMW Sauber, Renault oraz Williamsa. Jedyną w karierze wygraną w Grand Prix odniósł w Kanadzie w 2008 roku, gdy wyprzedził Nicka Heidfelda oraz Davida Coultharda.