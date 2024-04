Kubica nie mógł przeboleć tego, co zrobili mu Niemcy. Zabrali mu historyczną szansę

Robert Kubica przez pewien czas zaliczał się do najlepszych kierowców Formuły 1. W sezonie 2008 wygrał Grand Prix Kanady, dzięki czemu został liderem klasyfikacji generalnej i poważnie liczył się w walce o mistrzostwo świata. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, choć 39-latek ma pretensje nie tylko do siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Kulesza prosto z hotelu kadry po awansie na Euro 2024

Robert Kubica mógł zostać mistrzem świata. Niezrozumiała decyzja Niemców

Polski kierowca jeździł wówczas w BMW Sauber. Po GP Kanady niemiecki zespół podjął bardzo zaskakującą decyzję i przestał inwestować w rozwój bolidu. Zwycięstwo w jednym wyścigu wystarczyło, aby uznać sezon za udany i skupić się na przygotowywaniu pojazdu na przyszły rok.

Wtedy Kubica wściekał się na działania zespołu. I wraz z upływem czasu niewiele się w tej kwestii zmieniło. - Mam dokładnie taki sam pogląd na tę sprawę, jak 12 lat temu. W końcu byłem zaangażowany w tę sprawę. Czułem, że to może być nasza jedyna szansa na mistrzostwo - wspomniał w rozmowie z "GP Racing" (cytat za portalem WP SportoweFakty).

Niemcy tłumaczyli, że ich bolid wyraźnie odstawał od tych, jakie miały McLaren oraz Ferrari. Polaka to nie przekonywało. - Nie mieliśmy najszybszego samochodu, to fakt. Zwykle najszybszy pojazd wygrywa mistrzostwa, ale nie zawsze. Z jakiegoś powodu, chociażby za sprawą pomyłek innych i wykonania lepszej pracy na początku sezonu, byliśmy liderami mistrzostw. To nie wzięło się znikąd. Gdy masz szansę, musisz ją wykorzystać. Nigdy nie wiesz, czy dostaniesz od losu jeszcze jedną okazję - wyjaśnił.

Robert Kubica mógł wygrać jeszcze jeden wyścig. "Nadal mam trochę żalu"

Z czasem Kubica przestał być liderem klasyfikacji generalnej, ale zachowywał szanse na mistrzostwo świata. Stracił je dopiero po GP Japonii (trzeci od końca wyścig sezonu), w którym zajął drugie miejsce. Chociaż i w tym wypadku mogło to wyglądać zupełnie inaczej, gdyby nie niezrozumiałe dla kierowcy działania jego zespołu.

- Jestem pewien, że gdybyśmy się ścigali z częściami, jakie testowałem trzy miesiące wcześniej, to wygrałbym ten wyścig. Nadal mam trochę żalu do BMW Sauber o tamtą decyzję, by zaprzestać rozwoju bolidu, ale też wiem, że byłem szczęściarzem. Wielu utalentowanych kierowców nigdy nie walczyło o tytuł mistrzowski w F1 - podsumował.

Kubica zakończył tamten sezon z 75 punktami, to dało mu czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej (najwyższe w karierze). Lepsi od niego byli Kimi Räikkönen (również 75 pkt, ale wygrał dwa wyścigi i przez to był wyżej), Felipe Massa (97 pkt) oraz Lewis Hamilton (98 pkt).