Hit nad hity. Media huczą o wielkim powrocie do F1!

Sebastian Vettel to jeden z najbardziej utytułowanych kierowców w historii Formuły 1. Niemiec wygrywał tytuły mistrzowskie w latach 2010-2013, kiedy to był kierowcą Red Bulla. Więcej mistrzostw mają tylko Michael Schumacher, Lewis Hamilton (po siedem tytułów) oraz Juan Manuel Fangio (pięć tytułów). Vettel zakończył karierę z końcem sezonu 2022. - Decyzja o wycofaniu się była bardzo trudna i spędziłem sporo czasu myśląc o niej. Jest dla mnie teraz jasne, że jako ojciec będę spędzał więcej czasu z rodziną - mówił kierowca.

W zeszłym roku pojawiały się plotki, że Vettel może znaleźć się w jednym zespole z Robertem Kubicą w kategorii WEC, czyli w wyścigach długodystansowych. Wtedy mówiło się o ofercie z zespołu Hertz Team JOTA. Ostatecznie do tego nie doszło. Na początku kwietnia Vettel udzielił wywiadu brytyjskiemu radiu X, w którym przyznał, że rozważa powrót do F1.

- Śledzę ten sport, widzę, co tam się dzieje. To może byłoby atrakcyjne i interesujące, ale to zależy od pełnego pakietu, który zostanie zaproponowany. To duże zobowiązanie, ze wszystkimi innymi rzeczami, które dzieją się poza wyścigami. Z punktu widzenia wieku, czuję się cholernie młody. Wygląda na to, że mógłbym spędzić kolejne 10 lat w tym sporcie. Na pewno Mercedes jest jednym z najlepszych miejsc w stawce - opowiadał Vettel.

Vettel powróci do F1? Niemcy mają nowe informacje. Jednak nie Mercedes

O możliwym angażu Vettela w Mercedesie było coraz głośniej, kiedy to Lewis Hamilton postanowił przenieść się do Ferrari od sezonu 2025. Nawet Hamilton uważa, że Vettel w Mercedesie byłby jego idealnym następcą. - Chciałbym, aby Seb wrócił. Niemiecki kierowca, wielokrotny mistrz świata i ktoś, kto ma niesamowite wartości, które będą mogły rozwinąć zespół. Byłbym zachwycony, gdyby wrócił. Jedyne, na czym mi naprawdę zależy, jest to, żeby zespół przyjął kogoś uczciwego, kto będzie zgodny z jego ideami - opowiadał Hamilton, cytowany przez "The Guardian". Czy są na to szanse?

Niemiecki dziennik "Bild" jednak informuje, że do transferu Vettela do Mercedesa nie dojdzie. "Seb nie odgrywa żadnej roli w przyszłych planach zespołu" - czytamy. Toto Wolff, a więc szef zespołu z Brackley, ma listę trzech kierowców, którzy mogą zastąpić Hamiltona. Absolutnym faworytem jest Max Verstappen, który miałby opuścić Red Bulla mimo ważnej umowy do końca 2028 r. To ma oczywiście związek z walką o władzę w Red Bullu, gdzie Verstappen uzależnia swoją sytuację od tego, czy w zespole pozostanie Helmut Marko.

A kim są pozostali kierowcy na liście? W tym gronie jest 17-letni Kimi Antonneli, który ściga się dla Premy Racing w Formule 2, a wcześniej zdobył mistrzostwo świata w Formule 4. - To nie znaczy, że w przyszłym roku Andrea będzie jeździł w bolidzie Mercedesa. Może to być trochę za wcześnie. Ale w perspektywie 5-10 lat chcę mieć taką opcję - opowiadał Wolff w wywiadzie dla austriackiej telewizji ORF. Inną opcją jest Fernando Alonso, czyli aktualny kierowca Astona Martina i dwukrotny mistrz świata.

"Bild" przy okazji zaznacza, że powrót Vettela do F1 jest możliwy. Niewykluczone, że mógłby wrócić do Red Bulla, jeżeli Verstappen rzeczywiście odejdzie lub nie zostanie przedłużony kontrakt Sergio Pereza. Jest też takie prawdopodobieństwo, że Vettel pojawi się w Formule 1 w 2026 r., kiedy to w stawce zadebiutuje Audi. Niemiecki koncern przejmie Saubera w całości.