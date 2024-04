Sceny w F1. Znów rozbili bolid. Verstappen pokazał, co potrafi

Za nami pierwsze trzy wyścigi Formuły 1 w sezonie 2024. W Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej triumfował Holender Max Verstappen, a te wyścigi na drugim miejscu kończył jego zespołowy kolega z Red Bulla, a więc Meksykanin Sergio Perez. W Australii Verstappen nie ukończył wyścigu z powodu awarii, która pojawiła się już po kilku okrążeniach. Wtedy dublet wywalczyło Ferrari, a wyścig o Grand Prix Australii wygrał Hiszpan Carlos Sainz, który zaledwie dwa tygodnie wcześniej przeszedł operację usunięcia wyrostka robaczkowego.

Po dwóch tygodniach przerwy rywalizacja przeniosła się do Japonii na tor Suzuka. W poprzednim sezonie wyścig wygrał Verstappen, a na podium dodatkowo znaleźli się dwaj kierowcy McLarena: Lando Norris i Oscar Piastri.

Verstappen wygrywa pierwszą sesję w Japonii. Rozbity bolid Sargeanta

W piątkowy poranek czasu polskiego odbyła się pierwsza sesja treningowa w Japonii. Kilka zespołów, w tym Aston Martin, przywiozło na tor poprawki techniczne. Zdecydowanie najciekawszym zdarzeniem podczas tej sesji był wypadek Logana Sargeanta. Kierowca Williamsa popełnił błąd w pierwszym sektorze, najechał prawym kołem na żwir i uderzył w bariery. Sędziowie wprowadzili na kilka minut czerwoną flagę, by stewardzi doprowadzili do porządku na torze. Mechanicy Williamsa będą musieli zatem na nowo złożyć bolid Amerykanina przed dalszą rywalizacją. Dla tego zespołu to powtórka z rozrywki. Dwa tygodnie temu przed GP Australii Alexander Albon rozbił bolid podczas pierwszej sesji treningowej na torze w Melbourne.

Na początku dobrze prezentował się McLaren, a Norris był liderem z czasem 1:31.781, uzyskanym na oponach pośrednich. Kierowcy Ferrari po przejazdach na twardej mieszance tracili niewiele ponad 0,1 sekundy do zawodnika McLarena. Później jednak na torze pojawił się Verstappen z miękką mieszanką i uzyskał czas 1:30.056. Wcześniej był w stanie wyprzedzić Norrisa, uzyskując lepszy czas na twardych oponach. Ostatecznie Holender wygrał pierwszą sesję z przewagą 0,181 s nad drugim Perezem i 0,213 s nad trzecim Sainzem.

Drugi trening w Japonii rozpocznie się w piątek o godz. 8:00 czasu polskiego. W sobotę za to odbędzie się trzecia sesja treningowa (godz. 4:30) i kwalifikacje (godz. 8:00). Wyścig z kolei zaplanowano na niedzielę i godz. 7:00 czasu polskiego.