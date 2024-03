Już zapomniała o Szczęsnym. Teraz ma teścia multimiliardera. 106 mld zł

W przeszłości Sandra Dziwiszek i Wojciech Szczęsny tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim świecie sportu. Para poznała się jeszcze w czasach licealnych. Ich relacja jednak została wystawiona na próbę na początku stycznia 2006 roku, kiedy Szczęsny dołączył do akademii Arsenalu. - Od kiedy Wojtek został podstawowym bramkarzem Arsenalu i reprezentacji Polski, nasze spotkania są coraz rzadsze. Jeszcze rok, dwa lata temu był w Warszawie co tydzień. Teraz niestety ma tylko jeden dzień wolny co dwa, trzy tygodnie. (...) Teraz częściej rozmawiamy przez telefon lub Skype'a - mówiła Dziwiszek kilkanaście lat temu w rozmowie z "The Sun", cytowana przez przegladsportowy.onet.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Jasna deklaracja Kamila Grosickiego. "Jestem gotowy"

Sandra Dziwiszek zapomniała już o Wojciechu Szczęsnym. Jej nowy wybranek jest również związany ze sportem

Ostatecznie ani do ślubu, ani do zaręczyn nie doszło. Po rozstaniu z reprezentantem Polski w piłce nożnej kobieta zaczęła na nowo układać sobie życie. Nowym wybrankiem 30-latki został kanadyjski kierowca wyścigowy, Nicholas Lafiti. 28-latek w latach 2020-2022 startował w mistrzostwach świata Formuły 1 w zespole Williamsa. W lipcu 2023 roku postanowił zawiesić swoją karierę w motosporcie i szkolić się na menadżera. Udało mu się upragnione studia w London Business School związane z biznesem i administracją.

Dzięki związkowi z Lafitim Dziwiszek nie może narzekać na brak pieniędzy. W końcu trafiła do bogatej rodziny. Ojciec Latifiego, Michael, to właściciel, prezes i dyrektor generalny firmy Sofina Foods. Jego majątek szacuje się na 26,9 mld dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi ponad 106 mld złotych.

Sandra Dziwiszek pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, co przekłada się na jej popularność. Aktualnie jej profil na Instagramie obserwuje ponad 58,5 tysięcy użytkowników. Chętnie dzieli się tam zdjęciami z życia prywatnego, ale sporadycznie dodaje zdjęcia ze swoim ukochanym. Ostatnie wspólne zdjęcie z Latifim zamieściła w zeszłym roku. "Jesteś moją walentynką każdego dnia" - napisała w opisie.

Miłośniczka podróży

Kobieta lubi w wolnym czasie lubi podróżować. Odkrywanie różnych zakątków świata to jej pasja. Jakiś czas temu wybrała się z grupą znajomych na Bali. Dziwiszek opublikowała w relacji na Instagramie zdjęcie z tej wyprawy.

Sandra Dziwiszek wraz ze znajomymi na wakacjach na wyspie Bali Screen/Instagram @lillmisssandy

Co ciekawe, Dziwiszek w przeszłości była dobrze zapowiadającą się lekkoatletką. Pod wrażeniem jej talentu kilkanaście lat temu była m.in. Monika Pyrek.