Polska firma sponsorem znanego kierowcy F1. A w jego kraju oburzenie

Jak ustalił Sport.pl, marka 77 Pouches nawiązała współpracę z Valtterim Bottasem. Pierwsze spekulacje na ten temat zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych w lutym. Firma oferuje woreczki nikotynowe, a Bottas został twarzą reklamową tych produktów.

Fińska gwiazda F1 nie promuje woreczków na własnych kanałach społecznościowych. Polski producent także nie oferuje na swojej stronie produktów z wizerunkiem Bottasa. Te można jednak znaleźć w różnych sklepach internetowych.

Emocje wokół współpracy Bottasa z polską firmą

77 to także numer Bottasa w F1 i prawdopodobnie stąd wynika cała współpraca. Kierowca oficjalnie nie potwierdził, że rozpoczął współpracę z polską marką. Jego menadżer też nie komentuje sprawy. Być może dlatego, że temat współpracy kierowcy z 77 Pouches wywołuje w Finlandii wiele kontrowersji, co opisują tamtejsze media.

"To niefortunne, jeśli Valtteri Bottas świadomie reklamuje szkodliwy i silnie uzależniający produkt. Wzory do naśladowania są ważne dla młodych ludzi, a zwłaszcza dla nich niekorzystne skutki nikotyny mogą mieć ogromny wpływ" - czytamy na profilu fińskiej organizacji zdrowia publicznego ASH.

"W Finlandii organizacje onkologiczne prowadzą kampanie przeciwko woreczkom nikotynowym w celu ochrony zdrowia dzieci i młodzieży oraz walki z uzależnieniem od nikotyny wśród reszty społeczeństwa" - czytamy na portalu dziennika "Ilta-Sanomat" (is.fi). Serwis powołał się przy tym na słowa ekspertki od spraw zdrowotnych Tuuli Hynynen: "Nikotyna jest trucizną. To bardzo uzależnia. U młodych ludzi nikotyna wpływa na ich rozwijający się mózg".

Produkt, który uzależnia. Finowie bija na alarm

Podobnie uważa Elina Hartikainen z Fińskiego Towarzystwa Onkologicznego. Cytowana przez portal mtvuutiset.fi przyznała: - Nowe produkty nikotynowe, takie jak woreczki nikotynowe czy papierosy elektroniczne, cieszą się zainteresowaniem młodych ludzi uprawiających sport. Wygląda na to, że nie zdają sobie sprawy ze szkodliwości samej nikotyny.

Woreczki nikotynowe – zwane także snusami – to stosunkowo nowy wynalazek, który szybko stał się jednak modny – zwłaszcza wśród młodzieży. Dlaczego? Mają bowiem zabawne nazwy, przyciągające oczy opakowania i mają dostarczyć "kopa" - jak czytamy w serwisie "Strona Zdrowia". Wkłada się je między dziąsło a wargę, co powoduje uwalnianie soli nikotyny i przenikanie jej do krwiobiegu w szybkim tempie. Wywołują one jednak – jak się dowiadujemy – silne zatrucia i mogą prowadzić do uzależnienia i zatrucia.

34-letni Valtteri Bottas jest jednym z najbardziej znanych sportowców w Finlandii. Kierowca rywalizuje w Formule 1 od 11 sezonów, dwa razy był wicemistrzem tej serii w sezonach 2019 i 2020. Aktualnie należy do zespołu Stake F1 Team (dawny Sauber).

Długoletnia kariera Bottasa w jednej z najpopularniejszych i najbardziej dochodowych dyscyplin sprawiła, że stał się atrakcyjnym partnerem na rynku reklamowym. Fińskie media nie podają, jak wysoki jest jego kontrakt z 77 Pouches, ale podkreślają, że firma może go sponsorować wyłącznie poza zawodami Formuły 1.