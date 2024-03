Hamilton może stracić jeden ze swoich tytułów mistrza świata. Sprawa trafiła do sądu

Lewis Hamilton jest jednym z najwybitniejszych, a zdaniem wielu być może najwybitniejszym kierowcą w historii Formuły 1. Brytyjczyk wygrał siedem tytułów mistrzowskich, czyli tyle samo, ile legendarny Michael Schumacher. Hamilton wygrał pierwszy tytuł w 2008 roku, kiedy jeszcze ścigał się w bolidzie McLarena. Sześć kolejnych zdobył już za kierownicą Mercedesa. Wiemy już, że od 2025 roku Hamilton będzie się ścigał w Ferrari, co oznacza zakończenie dwunastoletniej współpracy z Mercedesem. Niewykluczone, że to właśnie w bolidzie stajni z Maranello wywalczy upragniony ósmy tytuł mistrza świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o życiu po zakończeniu sportowej kariery. "Nie jest to dla mnie proste"

W związku z pierwszym tytułem mistrza świata wywalczonym przez Hamiltona w 2008 roku wciąż są spore kontrowersje. Wtedy Brytyjczyk zdobył tytuł, mając o punkt więcej od Felipe Massy. Wtedy Brazylijczyk był kierowcą Ferrari. Do afery doszło podczas Grand Prix Singapuru, kiedy to Nelson Piquet junior z Renault rozbił swój samochód, doprowadzając do neutralizacji. Przez to wyścig wygrał Fernando Alonso, który startował z 15. pozycji, a dzięki wczesnemu pit-stopowi awansował na pierwsze miejsce. Wtedy Hamilton zajął trzecie miejsce i zdobył sześć punktów, a Massa zakończył wyścig na 13. miejscu.

Rok później Piquet postanowił się wygadać, przez co dowiedzieliśmy się, że to była intryga uknuta przez Renault, o której wiedział Bernie Ecclestone, ówczesny szef F1. Wtedy jednak nic z tym nie zrobiono, bo to by oznaczało odkrycie wielkiego skandalu w Formule 1. W tej sytuacji najbardziej poszkodowany jest Massa. Nie może zatem dziwić, że Brazylijczyk walczy o swoje, mimo że prawnicy nie widzą dużych szans na wygranie sprawy ze względu na przedawnienie.

Massa walczy o swoje po aferze "Crashgate". "By sprawiedliwości stało się zadość"

Dziennik "O Globo" informuje, że Massa skierował całą sprawę na drogę sądową i pozwał F1, FIA oraz Ecclestone'a. Były kierowca F1 domaga się tego, by władze FIA uznały, że złamały ustanowione przez siebie przepisy, nie przeprowadzając śledztwa ws. wypadku Piqueta juniora. Massa twierdzi też, że gdyby wtedy przeprowadzono śledztwo, to on byłby mistrzem świata. Massa domaga się odszkodowania w wysokości od 64 do 150 mln funtów.

- Zawsze mówiłem, że będę walczył do końca. Ponieważ FIA i FOM (właściciel praw komercyjnych w F1 - red.) nie podjęły żadnych działań, to będziemy starać się naprawić tę historyczną niesprawiedliwość w sądzie. Teraz sprawa jest w rękach prawników, którzy są w pełni upoważnieni do zrobienia wszystkiego, co konieczne, by sprawiedliwości w sporcie stało się zadość - przekazał Massa. Pozew trafił do Trybunału Sprawiedliwości w Londynie.

"Trzymam kciuki za Massę, bo byłem na tym wyścigu i każdy ogarnięty człowiek wiedział, że wyścig został zmanipulowany. Nawet kierowcy, którzy nie oglądali go w telewizji, lecz sami brali w nim udział. Robert Kubica po wyjściu z bolidu od razu powiedział, że coś jest nie tak. A co dopiero oficjele. Bardzo dobrze robi Massa. Olali go całkowicie i teraz muszą ponieść konsekwencje. Ma prawo walczyć o swoje" - pisze Cezary Gutowski na portalu X.

Massa był kierowcą Formuły 1 w latach 2002-2017. Brazylijczyk zaczynał od Saubera (2002, 2004-2005), a potem ścigał się dla Ferrari (2006-2013) i Williamsa (2014-2017).