Dzieje się. Potężny cios w Hornera. "Tylko zgrywa ofiarę"

Na kilkanaście dni przed startem nowego sezonu Formuły 1 pojawiły się szokujące informacje ws. Christiana Hornera, szefa Red Bulla od 2005 roku. Mowa tutaj o "niestosownych" zdjęciach, które Horner miał wysyłać do jednej z pracownic, a dodatkowo miał się agresywnie wobec niej zachować, gdy złożyła skargę. Szef zespołu miał zaoferować kobiecie 760 tys. euro w ramach ugody, by ta zachowała milczenie. Wewnętrzna komisja przesłuchiwała Hornera przez osiem godzin, a zespół wszczął własne śledztwo. Władze Red Bulla miały też namawiać Hornera do tego, by podał się do dymisji.

Tuż przed Grand Prix Bahrajnu otrzymaliśmy informację, że dochodzenie ws. Hornera zostało zakończone, a skarga została oddalona. Austriak mógł zatem nadal pełnić funkcję szefa zespołu, o czym informował "The Guardian". Pracownicy przysługiwało jednak odwołanie.

Potem w padoku pojawił się tajemniczy mail od anonimowego nadawcy z linkiem do dysku Google, w którym miały być wszystkie screeny z rozmów Hornera z pracownicą z aplikacji Whatsapp, zawierającymi dane wrażliwe oraz intymne. To trafiło nie tylko do najbardziej uznanych dziennikarzy w Formule 1, ale też m.in. do szefów innych zespołów. Horner nie chciał komentować anonimowych spekulacji w rozmowach z dziennikarzami. Teraz pojawia się nowy komentarz do całej sprawy.

Ojciec Verstappena mówi ws. Hornera. "Napięcie pozostaje w powietrzu"

"Daily Mail" postanowił poprosić o opinię dot. afery z Hornerem Josa Verstappena, a więc ojca Maxa, aktualnego trzykrotnego mistrza świata F1. - Ta sytuacja nie jest dobra dla zespołu i dzieli ludzi. Napięcie pozostaje w powietrzu, to nie może wyglądać w taki sposób. Czy ja stałem za wyciekiem tych informacji o Hornerze? Dlaczego miałbym to robić? W ogóle mnie to nie interesuje. Przez to zespołowi grozi rozpad. Tak nie może być. On zgrywa ofiarę i jest przyczyną wszystkich problemów - tłumaczy Holender, który był kierowcą F1 w latach 1994-2004 i jeździł dla takich zespołów, jak Benetton, Footwork, Tyrrell czy Arrows.

Wygląda na to, że atmosfera między Hornerem a Verstappenem seniorem jest bardzo napięta. Dziennik "The Telegraph" informował, że Jos miał mówić otwarcie znajomym o odejściu Maxa Verstappena z Red Bulla, jeśli Horner pozostanie na stanowisku. Fotoreporterzy w Bahrajnie uchwycili też, jak Verstappen senior rozmawiał z Toto Wolffem, a więc szefem Mercedesa. BBC z kolei podaje, że Max Verstappen miał poprosić Mohammeda Ben Sulayema, obecnego prezesa FIA, o publiczne wsparcie Hornera, aby nieco ustabilizować sytuację.

Można zatem się spodziewać, że kolejne rozdziały w tej sprawie pojawią się przy okazji następnych weekendów wyścigowych. Kolejny z nich już niebawem, w dniach 7-9 marca w Arabii Saudyjskiej. Grand Prix Bahrajnu wygrał Max Verstappen, wyprzedzając Meksykanina Sergio Pereza, a więc swojego zespołowego kolegę z Red Bulla i Hiszpana Carlosa Sainza z Ferrari.