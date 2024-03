Ten mail ma pogrążyć Hornera. Dostały go najważniejsze osoby w F1

Choć w środę Red Bull oddalił skargę złożoną przeciwko Christianowi Hornerowi, to afera wokół szefa mistrzowskiego zespołu wcale nie milknie. Wręcz przeciwnie - teraz sprawa może stać się jeszcze głośniejsza. Najwięksi dziennikarze ze świata Formuły 1 oraz najważniejsze osoby ze środowiska otrzymały maila z dostępem do wszystkich wiadomości Hornera, które miał wysyłać do pracownicy. Mają one być dowodami przeciwko Brytyjczykowi.

