Były mistrz świata F1 oskarżony o oszustwo. "Nie miał żadnych skrupułów"

Jenson Button przez 16 lat ścigał się w Formule 1 dla takich ekip jak McLaren czy Brown GP. I co ważne, z sukcesami. W 2009 roku został mistrzem świata, a dwa lata później zajął drugie miejsce w końcowej klasyfikacji. Był jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci w padoku. W 2016 roku zakończył przygodę z regularnym ściganiem w F1, ale nie z motorsportem. Pełnił m.in. rolę kierowcy rezerwowego w zespole McLaren. Ostatnio o Brytyjczyku znów zrobiło się głośno, ale z dość kontrowersyjnych powodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Jenson Button w tarapatach. Nabywca auta oskarża go o oszustwo. Sprawa będzie miała finał w sądzie

Jak donosi "The Telegraph" Button może mieć poważne problemy. W 2022 roku wystawił na sprzedaż Forda Branco, rocznik 1970. Twierdził, że jest właścicielem pojazdu, co podbiło cenę. Auto zostało wylicytowane za aż 166 tysięcy dolarów. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości pojazd mógł należeć do jego dziewczyny, a obecnie żony, Brittny Ward.

Odkrycie tego faktu oburzyło zwycięzcę aukcji, który postanowił wyjść na drogę prawdą i odzyskać pieniądze, twierdząc, że został wprowadzony w błąd. Mają istnieć na to dowody. Jak donieśli dziennikarze, w jednym z podcastów z 2020 roku sam Button miał przyznać, że wspomniany pojazd należy do jego ówczesnej dziewczyny.

"Wybitna kariera Buttona, a także lukratywne umowy sponsorskie uczyniły go jednym z najbogatszych ludzi świata. Jego majątek szacuje się bowiem na 150 - 170 mln dolarów. Jednak mimo tak imponujących pieniędzy nie miał żadnych skrupułów, by wprowadzić mnie w błąd, wystawiając pojazd na sprzedaż i ogłaszając, że jest jego własnością. Jego reputacja zaowocowała tym, że zakupiłem auto za 166 tysięcy dolarów, choć jego rzeczywista wartość to około 32 tysiące dolarów" - pisał Leo Eccles, a więc 45-letni brytyjski biznesmen, a zarazem nabywca auta.

Button się broni i wskazuje na inny powód, dla którego nabywca chce odstąpić od umowy

Co więcej, mężczyzna podkreślił, że Button miał też zataić, że samochód wymaga "znacznych napraw". W tej sytuacji Eccles żąda zwrotu pieniędzy i unieważnienia umowy sprzedaży. Na to nie zgadza się sam Button, który podobno także wystąpił z pozwem.

Głos w sprawie zabrali też prawnicy nowego właściciela Forda. - Button twierdzi, że nasz klient nie może zarejestrować samochodu w Republice Południowej Afryki i to jest prawdziwy problem, dla którego chce odstąpić od umowy sprzedaży. Oczywiście kwestionujemy to twierdzenie - podkreślili, cytowani przez "Daily Mail".

Jak rozstrzygnie się ta sprawa, przekonamy się wkrótce. Button pozostaje w związku małżeńskim z Ward od 2022 roku. Wcześniej był mężem modelki Jessiki Michibaty. Para pobrała się w 2014, ale po roku się rozstała.