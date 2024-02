Wielkie zmiany przed nowym sezonem F1. Kibice będą zachwyceni!

Ostatnie dni przyniosły sporo sensacyjnych informacji w środowisku Formuły 1. Lewis Hamilton ogłosił, że od sezonu 2025 przejdzie z Mercedesa do Ferrari. Siedmiokrotny mistrz Formuły 1 od 2013 jeździł w samochodzie Mercedesa i wydawało się, że to właśnie tam zakończy karierę. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Brytyjczyka w zespole. Szefowie teamu rozważają nawet... ściągnięcie z emerytury Sebastiana Vettela.

Formuła 1 jeszcze bardziej urozmaicona. Znakomite wieści

W poniedziałek zespoły Formuły 1 na konferencji w Londynie dyskutowały na temat kolejnych zmian, jakie mogą spotkać w najbliższym czasie tę dyscyplinę. Jednym z ważniejszych tematów było wprowadzenie większej liczby tzw. weekendów sprinterskich.

Czym są weekendy sprinterskie? Chodzi o to, żeby w piątki rozgrywać jeden trening oraz kwalifikacje do sprintu, w sobotę rano wyścig sprinterski, a po nim kwalifikacje do niedzielnego konkursu głównego. Podczas "normalnych" weekendów w piątek są tylko sesje treningowe, w sobotę kwalifikacje, a w niedzielę wyścig. Punkty do klasyfikacji generalnej zdobywa ośmiu najszybszych kierowców.

W rozpoczynającym się za nieco ponad trzy tygodnie sezonie sprinty mają odbyć się podczas rywalizacji w Chinach (20 kwietnia), Miami (4 maja), Austrii (29 czerwca), Stanach Zjednoczonych (19 października), Brazylii (2 listopada) oraz Katarze (30 listopada).

Podczas konferencji dyskutowano także na temat systemu DRS. Od teraz jego uruchomienie będzie możliwe już po jednym, a nie po dwóch okrążeniach od rozpoczęcia wyścigu.

Zmiany mają zostać ostatecznie zatwierdzone 28 lutego. Wówczas projekty zostaną przedłożone Światowej Radzie Sportów Motorowych (FIA).