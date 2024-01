"Legendarny wieczór" Schumachera i Podolskiego. Wszystko wyszło na jaw

Dokładnie 29 grudnia 2013 roku Michael Schumacher miał fatalny wypadek, w wyniku którego niemal stracił życie. Były niemiecki kierowca wyścigowy zjeżdżając na nartach uderzył głową w głaz. Mimo że miał założony kask, to siła uderzenia była tak duża, że doznał poważnego obrażenia. Od tamtej pory przeszedł liczne operacje. Jego stan zdrowia jest wciąż utrzymywany w tajemnicy. Rodzina dopuszcza do niego tylko nielicznych.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacji Polski brakuje liderów. Probierz komentuje: Robert w tym pomagał

Kilka lat temu Wili Weber, były menedżerem Michaela Schumachera, ujawnił, że został odrzucony przez rodzinę legendy F1. - To było dla mnie bardzo bolesne. Setki razy próbowałem dodzwonić się do Corinny (żona Schumachera - przyp. red.) i słyszałem z ich strony tylko kłamstwa. Zrobiłem dla Michaela wszystko, zawsze chroniłem jego życia prywatnego - mówił w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

Wieloletni menedżer o Michaelu Schumacherze

Dekadę po tym wypadku Weber został poproszony przez portal express.de o podzielenie się najpiękniejszymi wspomnieniami z czasów współpracy z siedmiokrotnym mistrzem świata. Jak wyglądało ich pierwsze spotkanie?

- Kiedy po raz pierwszy spotkałem Michaela podczas wyścigu Formuły 3 na torze Salzburgring w 1987 roku, byłem pod wrażeniem jego kontroli nad pojazdem. (...). Przyprowadziłem go do mojego zespołu i pod okiem szefa zespołu Franza Tosta wyszkoliłem go na mistrza. Najważniejszym wydarzeniem było jego zwycięstwo w Mekce Formuły 3 w Makau, gdzie przechytrzył Mikę Häkkinena - napisał.

Były menedżer legendy F1 wspomina "legendarny wieczór" z Lukasem Podolskim

Co ciekawe, w jednym z nich wspomniał o imprezie z Lukasem Podolskim, zawodnikiem Górnika Zabrze. - W lipcu 2009 roku poszliśmy na walkę Felixa Sturma. To miało miejsce przy okazji wyścigu o Grand Prix Niemiec na torze Nurburgringu. To był legendarny wieczór, na którym pojawił się także Lukas Podolski. Kilka miesięcy później Michael chciał wrócić do Mercedesa. Odradziłem mu to, mówiąc: "Jeśli tam pójdziesz to beze mnie". Niestety, tak się stało - czytamy. Po trzyletniej przerwie, Schumacher wrócił do wyścigów w 2010 roku w barwach Mercedesa, Weber nie był już z nim związany.

Na koniec zdradził, jak wyglądało ich ostatnie spotkanie. - Po zakończeniu kariery Michaela często spotykaliśmy się w Stuttgarcie. W pewnym momencie towarzyszyła mu także jego córka Gina. Ostatni raz spotkaliśmy się przed Świętami Bożego Narodzenia - zakończył.

Michael Schumacher na koncie ma aż siedem tytułów mistrza świata i ponad 90 wygranych wyścigów.