Idzie mistrz świata F1 do wypożyczalni aut. A tam szok. Nie, to nie dowcip

54 - tyle zwycięstw w wieku zaledwie 26 lat ma na koncie Max Verstappen, który w ostatnich latach zdominował wyścigi F1. Holender zdobywał mistrzostwa świata kolejno w 2021, 2022 i 2023 roku, a w ostatnim sezonie zdobył aż 575 punktów. Verstappen wygrał 19 wyścigów, a jego kolega Meksykanin Sergio Perez dołożył dwa zwycięstwa, dzięki czemu Red Bull triumfował w 21 z 22 wyścigów poprzedniego sezonu.

Verstappen był w szoku, kiedy odmówiono mu wypożyczenia samochodu. Powód był niedorzeczny

Po zakończeniu rywalizacji wielu kierowców udało się na zasłużone wakacje. Max Verstappen wraz z rodziną i przyjaciółmi wybrał się do Portugalii. Pewnego dnia 26-latek wynajął tor w mieście Portimao, na którym chciał przejechać się sportowym Mercedesem AMG GT. Z tego powodu trzykrotny mistrz świata F1 udał się do placówki firmy Sixt, aby wypożyczyć samochód. Tam spotkała go bardzo niemiła niespodzianka. Pracownicy byli zmuszeni odmówić mu wydania pojazdu.

Okazało się, że Holender jest zbyt młody, żeby usiąść za kierownicą luksusowego samochodu. Ubezpieczenie auta wymagało od kierowcy ukończenia 30. roku życia, przez co Verstappen nie mógł poszaleć Mercedesem AMG GT na wynajętym torze. W tej sytuacji powód odmowy jest kuriozalny. 26-latek nie jest za młody do zdobycia trzech mistrzostw świata w F1, jednak do przejechania się sportowym samochodem już tak.

Z ustaleń dziennika "The Sun" wynika, że Max Verstappen był zszokowany decyzją wypożyczalni. Co ciekawe, rzecznik firmy Sixt tłumaczył, że pracownicy podjęli rozsądną decyzję, dzięki czemu nie naruszyli obowiązujących zasad. Finalnie kierowca zamiast upragnionego Mercedesa, który może rozpędzić się do 315 km/h, wybrał BMW serii 5, mogące osiągnąć prędkość 250 km/h.

Początkowo wypożyczalnia twierdziła, że odmowa wydania samochodu Verstappenowi była słuszna, jednak kilka dni po całym incydencie firma Sixt zmieniła zdanie. "W każdej chwili możesz wypożyczyć u nas samochód, jaki chcesz. Oczywiście nie ma wątpliwości co do twoich umiejętności prowadzenia pojazdu i doświadczenia z mocnymi samochodami" - napisano w oświadczeniu, które cytuje "The Sun". Jak widać, niektóre przepisy nie mogą zostać złamane nawet wtedy, kiedy pragnie tego najlepszy kierowca świata.