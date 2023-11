Oficjalnie: Następca Kubicy w wielkim zespole. "Spełnienie marzeń"

Kacper Sztuka ma za sobą udany sezon we włoskiej Formule 4, zwieńczony mistrzowskim tytułem. Jego pierwsze zwycięstwo miało miejsce w kwietniu tego roku na legendarnym torze Imola. Potem wygrał osiem z dziewięciu ostatnich wyścigów w F4. Ten sukces sprawił, że kibice mieli nadzieję, iż Sztuka wkrótce zacznie podbijać wyższe serie wyścigowe i pójdzie śladami Roberta Kubicy, czyli, jak do tej pory, jedynego polskiego kierowcy z karierą w Formule 1. Znakomite wieści pojawiły się w mediach na początku listopada.

To właśnie wtedy Peter Bayer, szef Alpha Tauri (zespół należący do Red Bulla - red.) przekazał podczas spotkania z polskimi dziennikarzami, że Sztuka dołączy do programu juniorskiego Red Bulla. Jak się potem okazało, dziennikarze uprzedzili oficjalne komunikaty zespołu z siedzibą w Milton Keynes. Te pojawiły się dopiero pod koniec listopada.

Oficjalnie: Polski mistrz F4 w Red Bullu. "Spełnienie moich marzeń"

O oficjalnym transferze Sztuki do Red Bulla poinformował sam kierowca w mediach społecznościowych. "Dołączam do programu juniorskiego Red Bulla. To spełnienie moich marzeń i ogromny zaszczyt, by być w zespole juniorskim stajni z F1. Reprezentowanie mistrzów świata wznosi to na zupełnie nowy poziom. Jestem wdzięczny za możliwość dalszego rozwoju w mojej karierze" - napisał Sztuka. Orlen jednocześnie podał, że przedłuża współpracę ze Sztuką i "zwiększa zakres zaangażowania finansowego w rozwój kierowcy".

Pod koniec października tego roku Sztuka brał udział w dwudniowych testach bolidu Formuły 3 należącego do holenderskiego zespołu MP Motorsport. Wciąż jednak nie wiadomo, czy to właśnie w F3 polski kierowca będzie teraz rywalizował. - Jeszcze nie jest przesądzone, w jakiej serii wystartuję w nowym sezonie. Mam nadzieję, że do końca roku uda się wszystko ustalić. Nie wszystko jest w moich rękach. Bez względu na cykl, cel będzie jeden: osiągać jak najlepsze wyniki, wygrywać wyścigi, a potem mistrzostwa - powiedział w wywiadzie dla oficjalnej strony Red Bulla.

Mistrz włoskiej F4 uważa, że przenosiny do Red Bulla tylko mogą sprawić, że cel, jakim jest ściganie się w Formule 1, będzie bardziej realny. - Gdybym nie wierzył w to, że mogę dostać się do Formuły 1, już bym tego nie robił. Dołączając do juniorskiego zespołu Red Bulla jestem krok, lub nawet dwa bliżej. Wszystko idzie w dobrą stronę. O F1 jako moim celu mówię od czasu startów w kartingu. Teraz to wszystko nabiera rozpędu. Jako członek juniorskiej drużyny Red Bulla będę mógł się skupić na mojej pracy, czyli na ściganiu - dodał Sztuka.

Warto dodać, że Red Bull jest obecnie najlepszym zespołem w stawce Formuły 1. Trzykrotnym mistrzem świata jest Holender Max Verstappen, natomiast wicemistrzem w sezonie 2023 został Meksykanin Sergio Perez. Dodatkowo Red Bull został mistrzem świata konstruktorów, po raz szósty w historii.