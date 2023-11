Przejmujące słowa brata Michaela Schumachera. Tak, to niestety prawda

Rodzina Michaela Schumachera stara się nie ujawniać publicznie jakichkolwiek informacji nt. stanu zdrowia Niemca. Zrezygnowała z tego po tym, jak w 2014 r. legendarny kierowca wyszedł ze szpitala. Co jakiś czas najbliżsi rodziny wypowiadają się nt. sytuacji i nie są to optymistyczne słowa.

Brat Schumachera nie może pogodzić się z wypadkiem

Wypadek Michaela Schumachera na nartach wywrócił życie rodziny do góry nogami. Jego żona całkowicie podporządkowała życie pod to, by pomóc mu odzyskać choćby namiastkę życia. Mówi się, że miała wyprzedać część majątku, by sfinansować rehabilitację męża.

Niektórym trudno się pogodzić z takim obrotem zdarzeń aż do dzisiaj. Jedną z takich osób jest Ralf Schumacher. Wciąż bardzo mocno przejmuje się losem swojego utytułowanego brata.

- Niestety, życie czasami jest niesprawiedliwe. Musimy to zaakceptować - powiedział w wywiadzie dla magazynu "Bunte".

Stara się być w stałym, bliskim kontakcie z Corinną Schumacher i dziećmi. Gdy tylko może, służy im pomocą.

- Kiedy widzę jego dzieci Ginę-Marię i Micka, moje serce się uśmiecha. Jeśli ktoś w rodzinie szuka mojej rady, jestem do dyspozycji - przyznał.

Ralf Schumacher startował w Formule 1 w latach 1997-2007. Ścigał się w barwach Jordana, Williamsa i Toyoty. Wygrał sześć wyścigów, w sumie 27 razy stawał na podium. Dwa razy był na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata.

W 2021 r. ukazał się film dokumenty Netfliksa "Schumacher", w którym pierwszy raz pojawiły się autoryzowane wypowiedzi Schumacherów nt. stanu zdrowia Michaela.

Niedawno prawnik rodziny Schumacherów wyjawił, że rozważała ona opowiedzenie publicznie więcej nt. sytuacji legendy F1, np. w jakimś wywiadzie, ale wycofała się z tego, bo chciała uniknąć serii niewygodnych pytań i plotek. Czułaby się zmuszona do regularnego informowania o zdrowiu Michaela, co mogłoby naruszyć prywatność zarówno wielokrotnego mistrza świata, jak i reszty rodziny.