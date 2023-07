Ten ruch wzbudził skrajne emocje w świecie F1. Hamilton wbił szpilę największym wrogom

Godzinę po rozpoczęciu decydującego testu na torze Silverstone szara eminencja ekip Red Bulla Helmut Marko zadzwonił do szefa zespołu Christiana Hornera i w kontekście ekipy Alpha Tauri oznajmił: "Właśnie zwolniłem Nycka de Vries". Bolid Holendra już w ten weekend, na Hungaroringu podczas Grand Prix Węgier, przejął Daniel Ricciardo. - To był ostatni punkt do odhaczenia. Musiałem pokazać, że praca z symulatora ma odzwierciedlenie na w prawdziwym życiu. Już po dwóch wyjazdach na tor widziałem uśmiechy w garażu i to było to - zdradził szczęśliwy Australijczyk. Padok Formuły 1 przywitał go z otwartymi ramionami.

- Więcej uśmiechów. Widać znacznie więcej zębów - żartował na czwartkowej konferencji prasowej Nico Hulkenberg, który sam w tym roku wrócił z niebytu po trzyletniej przerwie od regularnych startów. Carlos Sainz Daniela przytulił, a reszta "zbijała piony". Najważniejsze było jednak przyjęcie przez samego mistrza świata, bo to on tak naprawdę rozdaje karty w obozie Red Bulla.

Wielki powrót Daniela Ricciardo

- Przede wszystkim nigdy nie chciałem, żeby od nas odchodził! Doskonale się dogadujemy, przecież wiecie - przekonywał dziennikarzy Max Verstappen. - Jeśli Daniel spisze się dobrze tam, gdzie jest, to oczywiście będzie miał możliwość awansu, nieprawdaż? To otwarta sprawa. Wspaniale mieć go na powrót w stawce, w rodzinie - dodawał mistrz świata z nieskrywaną radością.

Paradoksalnie - w 2019 roku to właśnie przed Verstappenem Ricciardo uciekł z Red Bulla do Renault. Tam spisywał się bardzo dobrze, ale zawodził zespół. Obstawił więc McLarena, do którego przeniósł się w 2021 roku. Właśnie tam jego kariera stoczyła się po równi pochyłej. Ku wielkiemu zaskoczeniu fanów i samego Daniela, który odebrał gorzką lekcję pokory. Podczas zimowych testów ze swoim firmowym uśmiechem na twarzy podszedł do młodszego o 10 lat kolegi z ekipy Lando Norrisa i przy świadkach zapowiedział, prosto w oczy: "Skończę cię!". Półtora roku później zdeklasowany przez młodego Brytyjczyka i zwolniony z pracy zapowiedział, że zrobi sobie przerwę od startów w Formule 1.

Nie musiał. Australijczykiem zainteresował się Haas, lecz Daniel - nawet po porażce w McLarenie - wciąż cenił się wysoko. Zdecydowanie wyżej, niż słaby i niepoważny amerykański team. Wybrał rolę rezerwowego, ale w najmocniejszej wyścigowej rodzinie Formuły 1. Kibice się dziwili, lecz patrząc wstecz... Daniel doskonale wiedział, co robi.

Haas nie daje żadnych nadziei na poprawę, ale Red Bull ma w F1 dwa zespoły. Ten najsłabszy - Alphę Tauri - ale też i najlepszy. Do rozdysponowania aż cztery fotele i tylko jeden pewniaka: Verstappena. Pozostali? Sergio Perez zawsze odstawał od Holendra, a teraz - tego nie dało się przewidzieć - przeżywa największy w karierze kryzys formy. Natomiast w Alphie Tauri pierwszy fotel zajmuje Yuki Tsunoda. Oficjalnie jako obiecujący adept programu juniorskiego Red Bulla, w praktyce tylko po to, aby jak najlepiej układały się stosunki obu ekip z japońskim dostawcą silników, Hondą. Bo Tsunoda owszem, jest szybki, a w tym sezonie nawet zrobił postępy, ale w trzecim roku startów w elicie wciąż jeszcze nie potrafi panować nad emocjami. Krzyczy, klnie przez radio i często wypada z toru.

Ten ruch wzbudził w padoku skrajne emocje

Znakiem zapytania był też czwarty w układzie Nyck de Vries. W zeszłym roku zrobił ogromne wrażenie. Z rezerwy zastąpił w Williamsie Alexandra Albona, który po piątkowych treningach na Monzy pojechał prosto na stół operacyjny z zapaleniem wyrostka robaczkowego. W jego słabym bolidzie Holender zdobył dwa punkty. Dzięki sensacyjnemu debiutowi przy poparciu przyjaciela Verstappena Nyck trafił w tym do Alphy Tauri, z cichymi nadziejami, że w końcu wyląduje w Red Bullu. To był jednak koniec bajki. Po dziesięciu co najwyżej nijakich wyścigach de Vries stracił pracę na rzecz Ricciardo.

Ten ruch wzbudził w padoku skrajne emocje. - Taki zdolny, miły młody człowiek... Wielka szkoda Nycka, ale tak właśnie Red Bull traktuje ludzi - nie omieszkał wbić szpili największym wrogom Lewis Hamilton. Wszyscy kierowcy solidaryzowali się z de Vriesem, ale równocześnie z radością witali bardzo lubianego zwycięzcę ośmiu wyścigów Formuły 1, który przed przyjściem do McLarena słynął z fenomenalnych, spektakularnych manewrów wyprzedzania.

Daniel musiał wiedzieć, że rola "tylko" rezerwowego to w Red Bullu wielka szansa. Musiał liczyć na to, że w tym układzie prędzej czy później zwolni się któryś z foteli. Jedyne, czego nie mógł przewidzieć to to, że zmiany nastąpią aż tak szybko. Jeszcze przed sierpniową przerwą wakacyjną. - Nie oczekiwałem, że wrócę na tor już tu, w Budapeszcie. Spodziewałem się roku przerwy w startach, ale wiedziałem też, że zawsze muszę być gotowy. Jestem zaskoczony, choć... nie aż tak bardzo - przyznał Australijczyk. Co robił podczas przerwy w startach? - Miałem więcej wolnego czasu, nie wsiadałem co chwila do samolotów, po raz pierwszy byłem na wieczorze kawalerskim, poleciałem do Las Vegas... - dodawał ze swoim firmowym uśmiechem.

Droga powrotna nie była łatwa. Sam szef Red Bulla przyznał, że pierwsze jazdy w symulatorze wypadły fatalnie. - To była katastrofa! Nie poznawałem Daniela. Nabrał bardzo złych nawyków – mówił Christian Horner, ale stopniowo Ricciardo rozkręcał się. - W symulatorze robiłem się coraz lepszy aż do punktu, w którym Christian i Helmut [Marko - najważniejszy decydent w formułowej rodzinie Red Bulla - red.] uwierzyli we mnie - opowiadał. W końcu nadszedł kluczowy test, po Grand Prix Wielkiej Brytanii. Wpuszczono go do najnowszego, najlepszego w stawce bolidu Red Bulla. Po przejechaniu 11 okrążeń zabezpieczył sobie powrót do F1!

To jednak dopiero początek nowej drogi. Jak za młodych lat Daniel wchodzi do najsłabszej w stawce ekipy, aby udowodnić, że zasługuje na fotel w tej najlepszej. Tym bardziej że od miesięcy zawodzi kierowca numer dwa w Red Bullu. Perez ma prawo się obawiać i nie wytrzymuje presji. Chcąc nie chcąc pomaga Danielowi. I to bardzo! W piątek już na początku przygotowań do Grand Prix Węgier popełnił szkolny, wręcz amatorski błąd. Pierwszy trening nie rozkręcił się na dobre, gdy Meksykanin hamując do prawego zakrętu najechał lewymi kołami na trawę. Po chwili obróciło jego bolid, który wjechał prosto w bariery.

Sergio naraża cierpliwość Red Bulla na wielką próbę, tym bardziej że oficjalnie szefowie dają mu pełne wsparcie. Formalnie ma kontrakt na starty do końca 2024 roku. - Wypożyczyliśmy Daniela do Alphy Tauri do końca tego sezonu. Naszymi kierowcami w przyszłym roku będą oczywiście znów Max i Checo, ale zawsze dobrze mieć w rezerwie taki talent - zastrzega Horner, a i Perez robi dobrą minę do złej gry. - Jestem w F1 od trzynastu lat i nie wybiegam myślami za bardzo wprzód. Pracuję z moimi inżynierami i nie mam nawet czasu, aby gadać o tym, co dzieje się u Daniela. Dostał wielką szansę i tyle. Ja koncentruję się na Węgrzech i kolejnym wyścigu w Belgii. Nie myślę o 2025 roku. To tak odległa przyszłość... - podkreśla Meksykanin.

W rzeczywistości musi się martwić już obecnym sezonem. Ostatnio pokazał to przykład de Vriesa, wyrzuconego po 10 wyścigach, ale przypadki można mnożyć. W 2016 roku po ledwie czterech wyścigach do juniorskiej ekipy cofnięto Daniiła Kwiata. W drugą stronę poszedł Verstappen, który przejął od Rosjanina bolid Red Bulla i… wygrał swój pierwszy wyścig w nowych barwach. Teraz jest na najlepszej drodze po trzeci tytuł. W 2019 roku podobną degradację przeszedł Pierre Gasly. Po dwunastu rundach zdeklasowany przez Verstappena wrócił do juniorskiej ekipy Toro Rosso, a jego fotel przejął Alexander Albon.

Z pewnością i Perez ma w kontrakcie klauzulę, która umożliwi Red Bullowi dokonanie roszady, jeśli kierowca przestanie spełniać oczekiwania. A Sergio zawodzi na całej linii. Teraz Ricciardo musi jak najszybciej wczuć się w trudny w prowadzeniu bolid Alphy Tauri i pokonać w wewnętrznym pojedynku Tsunodę. Im szybciej, tym lepiej. - Myślę, że Daniel chce się ubiegać o fotel Red Bulla w 2025 roku. To jego złoty cel. Pójście do Alphy Tauri postrzega jako najlepszą drogę do pokazania się na sezon 2025 - mówi Horner, lecz im częściej wymienia tę datę, tym bardziej potwierdza, że zamiany miejsc może dość bardzo szybko. I Daniel wie to doskonale.

- Wiedziałem, że po tym, co działo się w ostatnich latach i przerwie od startów, powrót na szczyt tego sportu będzie bardzo ciężki. Takie jest jednak moje marzenie. Muszę być oczywiście realistą i rozumieć, że powrót do Red Bulla będzie procesem. Drogą do przejścia, ale obecnie znajduję się właśnie na najlepszej drodze - podkreśla Ricciardo. Przy obecnych wiatrach i wpadkach Pereza droga może się okazać znacznie krótsza, niż ktokolwiek w Red Bullu chce to przyznać.