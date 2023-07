To nie żart. Zwycięzca GP Formuły 1 dostanie takie trofeum. Skojarzenie może być tylko jedno

Przed nami 11 weekend wyścigowy F1 w tym sezonie. W bieżącej kampanii kierowcy Red Bulla bezustannie dominują na torach wyścigowych. Szef zespołu Red Bull Racing, Christian Horner, ma nadzieję, że Sergio Perez w końcu odpali w Budapeszcie i wzniesie się na poziom prezentowany przez resztę zespołu. Horner jest przekonany, że Meksykanin przerwie swoją słabą passę w piątkowych kwalifikacjach i awansuje do Q3.

Portal "Motorsport" za pośrednictwem Twittera opublikował zdjęcie trofeum, które otrzyma zwycięzca tegorocznego wyścigu Grand Grix Węgier. Wygląd pucharu może budzić wielkie emocje, gdyż przypomina wizerunek Barbie... Prawdopodobnie pomysł projektu nawiązuje do jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów tego lata, jakim niewątpliwie jest "Barbie".

- Marketing "Barbie" znowu w akcji. Czy jesteś fanem nowego trofeum #HungarianGP? - zapytał portal "Motosport" w swoim wpisie. Na odpowiedź kibiców Formuły 1 nie trzeba było długo czekać. Fani po raz kolejny udowodnili, że żywiołowo reagują na różne wydarzenia, związane ze swoją ukochaną dyscypliną sportu.

"Ale mi się podoba. To trofeum jest dziesięć razy lepsze niż niektóre we wcześniejszych", "Idealne wyczucie czasu z premierą filmu Barbie", "Podoba mi się", "Specjalny puchar dla Maxa", "Uwielbiam je - doskonale podsumowuje dzisiejszą F1", "To trofeum jest Barbie, a zwycięzca zostanie ogłoszony Kenem", "Barbie Verstappen w weekend" - komentowali kibice.

Według doniesień medialnych trofeum pochodzi z manufaktury porcelany Herend. Puchar został spersonalizowany na potrzeby promocji długo wyczekiwanego filmu o Barbie i dlatego wykonano go ręcznie w stylu neoklasycznym. Wygląda klasycznie, majestatycznie i elegancko. Jego wartość szacowana jest na około 40 tysięcy dolarów.