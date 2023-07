Przez trzy lata jeździł w F1. Potem na długo zniknął. Teraz ujawnia

Nicholas Latifi spędził trzy lata w zespole Williamsa. Przez prawie cały ten czas był w tyle stawki Formuły 1, ale był lubiany i ceniony w padoku. Nie znalazł miejsca w żadnej serii wyścigowej na 2023 rok, przestał być aktywny w mediach społecznościowych. Jego fani zastanawiali się, co się z nim dzieje. Kanadyjczyk wyjawił, co robił w ostatnich miesiącach oraz jakie są jego plany na przyszłość.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Latifi zdradził swoje plany na przyszłość. Nie będzie się ścigał

Po odejściu z F1 Nicholas Latifi nie znalazł zatrudnienia w żadnym zespole w żadnej innej serii wyścigowej. W związku z tym jego dalsza kariera w motorsporcie mogła stanąć pod znakiem zapytania. W ostatnich miesiącach nie angażował się w żadne projekty i inne aktywności medialne. Okazało się, że poświęcił czas na naukę.

Kanadyjczyk zdradził, że będzie szedł na studia związane z szeroko pojętym biznesem i administracją, chce rozwinąć się w kierunku menadżerskim. Uczył się także do egzaminu wstępnego, którego wynik jest ważny przy rekrutacji.

Świat tenisa reaguje na skandal w Budapeszcie. "Obrzydliwe. Moralne dno"

"Dość wcześnie postanowiłem, iż nie będę ścigał się w sezonie 2023. Bardzo dziwnym uczuciem był brak tej rutyny, która towarzyszyła mi przez ponad połowę mojego życia. Wiedząc, że nie będę siedział za kierownicą w tym roku, musiałem zacząć myśleć o tym, co czeka mnie dalej w wyścigach lub w czymś zupełnie odmiennym. Zdecydowałem, że w najbliższej przyszłości chciałbym podążać inną ścieżką. Gdy dorastałem, zawsze interesowałem się światem biznesu i ciągle mówiłem, że gdybym nie poszedł w stronę wyścigów, to studiowałbym ten kierunek na uniwersytecie. Mając to w głowie, a także wiedząc o zrobieniu sobie przerwy od ścigania, uznałem, że chcę zdobyć tytuł MBA (Master of Business and Administration - przyp. red.) i skupić się na czymś, co doprowadziłoby do transformacji następnego etapu mojego życia" - oświadczył Latifi w mediach społecznościowych.

Były kierowca Williamsa przyznał, że ostatnie miesiące były trudne, musiał nadrobić sporo materiału, sam egzamin też nie należał do najłatwiejszych. Ostatecznie dostał się na upragnione studia w London Business School. Naukę zacznie w sierpniu.

Na ten moment Latifi zawiesił swoją karierę w motorsporcie, ale niewykluczone, że właśnie się ona zakończyła. Świadomie podchodził do sprawy, że rozstanie z wyścigami w końcu będzie musiało nadejść, przynajmniej na jakiś czas.

Totalna amatorka w PZPN. Będą kolejne afery. Kulesza słucha "przyjaciół biura"

"Przejście do innej kategorii wyścigowej byłoby zapewne oczywistym posunięciem, lecz ja wiedziałem, że okres po odejściu z motosportu w końcu nadejdzie. Uznałem więc, że być może jest to dobry czas, by się do tego przygotować. Nie oznacza to jednak definitywnego pożegnania się z wyścigami. One były moim życiem, odkąd miałem 13 lat" - dodał.

Nicholas Latifi wszedł do Williamsa w 2020 r., zajmując miejsce po Robercie Kubicy. W swoim debiutanckim sezonie nie zdobył żadnego punktu w klasyfikacji generalnej. W kolejnych dwóch latach uzbierał łącznie dziewięć punktów. Jego najlepszy wynik to siódme miejsce w Grand Prix Węgier w 2021 r. Partnerką Latifiego jest polska modelka, Sandra Dziwiszek.

Ojciec Latifiego, Michael, to właściciel, prezes i dyrektor generalny firmy Sofina Foods. Zagraniczne media sugerują, że Nicholas szykuje się na wejście do spółki ojca.