Burza po tym, co jedna z najpopularniejszych modelek świata zrobiła w padoku F1 [WIDEO]

Na wyścigach Formuły 1 bardzo często goszczą najwięksi na świecie piosenkarze, aktorzy czy sportowcy. Podczas zawodów w poszczególnych krajach w boksach różnych zespołów mogliśmy oglądać m.in. Serenę Williams, Brada Pitta czy chociażby Roberta Lewandowskiego. Na Grand Prix Wielkiej Brytanii, które odbyło się kilka dni temu pojawiła się Cara Delevingne - modelka, posiadająca na Instagramie prawie 43 mln obserwujących. 30-latka szybko zaszła za skórę fanom F1.

Cara Delevingne nie będzie mile widziana na wyścigach F1. Odmówiła wywiadu legendzie

Wszystko przez niezręczną sytuację z udziałem Martina Brundle'a - byłego brytyjskiego kierowcy wyścigowego, który obecnie jest komentatorem i reporterem telewizji Sky. 64-latek podszedł do modelki i grzecznie zapytał, czy może przeprowadzić z nią krótką rozmowę. Delevingne nie miała pojęcia, kim jest dziennikarz, przez co bardzo szybko zlekceważyła jego prośbę.

- Czy możemy umówić się na szybką pogawędkę dla Sky F1? Dobrze cię widzieć na starcie - powiedział Martin Brundle w stronę modelki. Na reakcję kobiety nie trzeba było czekać zbyt długo. - Nie. Nic nie słyszę, bardzo mi przykro - odpowiedziała z nutką sarkazmu Cara Delevingne. Brytyjska legenda F1 nie pozostała dłużna. - Jestem pewien, że byłaby to niezwykle interesująca rozmowa - zakończył ironicznie 64-latek, odchodząc.

Po tej niezręcznej sytuacji kibice F1 z pewnością nie polubili Cary Delevingne, co udowodnili w komentarzach w mediach społecznościowych. " To trochę tak, jakbyś został zaproszony na imprezę do czyjegoś domu, gospodarz chce się z tobą spotkać, a ty mówisz mu, żeby się odczepił", To czysta niegrzeczność", "Kim ona w ogóle jest?" - pisali fani.

Mimo to niektórzy kibice i eksperci bronili 30-latkę, twierdząc, że cała sytuacja jest sztucznie podkręcana, aby wzbudzała pożądane przez media kontrowersje. Sama Delevingne także zareagowała na wydarzenia z Grand Prix Wielkiej Brytanii, dodając wymowny wpis. "Kazano mi odmówić, więc to zrobiłam. Dziękuję za dostrzeżenie obu stron" - napisała modelka.

Wywiady Brundle'a stały się już kultowe. Zwycięzca 24-godzinnego wyścigu Le Mans z 1990 roku bardzo często rozmawia z różnymi celebrytami podczas zawodów F1, jednak równie często gwiazdy odmawiają reporterowi udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Wcześniej brakiem uprzejmości popisywał się m.in. wspomniany Brad Pitt czy Tom Cruise.