Kubica opowiadał, że był to najlepszy i najgorszy dzień w jego życiu. Karygodny, niewybaczalny błąd

"Ro-bert Kubiiiica! Ro-bert Kubiiiiiica…" – Nazwisko naszego najlepszego w historii kierowcy wyścigowego echem odbijało się od trybun… stadionu piłkarskiego w Klagenfurcie. Skandowane przez dziesiątki tysięcy biało-czerwonych kibiców 8 czerwca, tuż przed rozpoczęciem pierwszego meczu drużyny Leo Beenhakkera w mistrzostwach Europy 2008. Przegraliśmy 0:2 z Niemcami, ale Kubica wygrał, w barwach niemieckiego teamu i z niemieckim kolegą w składzie – Nickiem Heidfeldem, który na mecie był drugi.

O reakcji trybun oddalonych o 6400 kilometrów od Montrealu opowiadali mi koledzy z działu piłkarskiego "Przeglądu Sportowego". Sam w tym czasie stałem pod podium w Kanadzie, słuchając Mazurka Dąbrowskiego. Jak się okazało potem - ten jeden, jedyny raz. Z punktu widzenia polskiego fana wyścigów sytuacja była wręcz abstrakcyjna, bo ani w dotychczasowej, ani w późniejszej historii królowej sportów motorowych już żaden Polak nawet nie zbliżył się do Formuły 1. Z zadartą głową i łzami w oczach patrzyłem więc na polskiego zwycięzcę a zarazem nowego lidera mistrzostw świata. Najwięksi eksperci od tego sportu byli przekonani, że dla Polaka jest to triumf pierwszy z wielu. Tym bardziej dziwiła mnie powaga Roberta kilkanaście minut później, na konferencji prasowej zwycięzców.

Niewykorzystana szansa

W wyrazie jego twarzy, głosie, spojrzeniu nie było cienia radości czy satysfakcji. Była obawa. Kubica – jakże proroczo - mówił o wielkiej szansie, która może się więcej nie powtórzyć. Szansie, którą trzeba wykorzystać tu i teraz. Obiecywał, że on sam da z siebie wszystko, aby zdobyć to mistrzostwo. Czego nie mówił wtedy, a co dawało się wyczuć – nie miał pewności, co do swojego zespołu. Przeczuwał, co się święci, ale resztkami nadziei apelował do swojej ekipy, aby nie marnowała tej okazji. Aby pomogła mu wywalczyć ten tytuł. Daremnie. Korporacyjne absurdy rodem z „Dilberta" pokonały sport. Triumfując w kanadzie niemiecko-szwajcarski team wykonał plan minimum na sezon 2008. Wygrał wyścig i w swojej arogancji uznał, że może już odpuścić. Że jeszcze lepiej przygotuje się do sezonu 2009. Karygodny, niewybaczalny błąd. Jedyna szansa została koncertowo zmarnowana, a zespół – dotąd rosnący w siłę – stracił rozpęd. Motywację. Kolejny bolid był tak fatalny, że o walce o tytuły nie było mowy, a koncern BMW po 2009 roku zupełnie wycofał się z Formuły 1, porzucając Saubera w obliczu globalnego kryzysu finansowego. Po latach Kubica opowiadał o przypadkowym spotkaniu na lotnisku z jednym z mechaników ekipy z tamtych lat. Usłyszał, że był to najlepszy i najgorszy dzień w jego życiu. Najlepszy – bo Sauber wygrał w końcu wyścig Formuły 1 (co ciekawe wciąż jest to jedyne zwycięstwo ekipy, która dziś nosi nazwę „Alfa Romeo"). Najgorszy, bo nie wykorzystali tej szansy. Atmosfera siadła. Upadło morale po absurdalnej decyzji szefów, którzy poddali walkę o kolejne zwycięstwa i tytuły.

Nie chodziło nawet o to, że zaprzestali rozwoju technologicznego bolidu. Było znacznie gorzej, co także Robert w końcu zdradził, lata później w oficjalnym wywiadzie (pamiętam, jak przeżywał ten fakt jeszcze w trakcie sezonu 2008 w prywatnych rozmowach). Po wygraniu GP Kanady inżynierowie wciąż poprawiali bolid i podczas prywatnych jazd Polak i jego niemiecki kolega z ekipy Nick Heidfeld testowali komponenty, które dałyby znaczący zysk czasu względem silniejszych konkurentów – McLarena i Ferrari. Tych komponentów jednak nie montowano do bolidów BMW Sauber podczas wyścigów. Szefowie ekipy nie chcieli zdobyć tytułu zbyt wcześnie w obawie, że po osiągnięciu celu koncern BMW wycofa się w Formuły 1. Ostatecznie nie zdobyli go już nigdy. Ku przestrodze... - Nie chcemy popełnić tego samego błędu, co w 2008 roku zespół BMW. Kubica miał realną szansę na wygranie mistrzostw, lecz ich biznesplan zakładał, że przestawią się wcześniej na przygotowania do kolejnego sezonu – mówił w 2021 roku nadzorca ekip Red Bulla Helmut Marko, gdy Max Verstappen walczył z Lewisem Hamiltonem o swoje pierwsze mistrzostwo świata. Gdyby to Robert trafił na taki team…

Symboliczny triumf

Triumf Polaka w 2008 roku nie byłby tak donośny, gdyby nie dramatyczne wydarzenia sprzed roku. Tego dnia, 10 czerwca 2007 roku zrozumiałem, że powiedzenie "nie wierzyć własnym oczom" nie jest przenośnią. Można je rozumieć zupełnie dosłownie. Gdy zobaczyłem to potworne uderzenie, zakończone eksplozją karbonu… Wrak bolidu, który odbity od ściany obraca się wokół własnej osi, aby wylądować na przeciwległej bandzie… Gdy w resztkach kokpitu widziałem bezwładnie zwisający czerwony kask Roberta i wystające białe buty, umysł podpowiadał mi, że to sen. A potem, że to może jakaś symulacja, przygotowana przez realizatora transmisji. Wariacja na temat: „co by się stało, gdyby…". Po jakiejś minucie dopiero dotarła do mnie przerażająca prawda. To wydarzyło się naprawdę! Przed chwilą bolid Kubicy uderzył w betonową ścianę z prędkością około 270 km/h! Jak to się mogło stać? Nasz kierowca trącił tył Toyoty Jarno Trulliego, którego próbował wyprzedzić. Włoch - rozmawiałem z nim tego samego dnia, na torze - był przerażony: – Widziałem co stało się Robertowi na powtórkach w telewizorze. Nie obchodzi mnie już, co działo się w dzisiejszym wyścigu. Nie obchodzą mnie neutralizacje i mój własny wypadek. Nie obchodzi mnie nic poza stanem Roberta. Jestem w wielkim szoku! Ja nic nie zrobiłem! Ja po prostu jechałem własnym torem. Potem w wyścigu myślałem już tylko o wypadku. Ja też jestem człowiekiem… - tłumaczył się Trulli.

Później dopiero przyznał, że tak naprawdę chciał Roberta puścić, bo wcześniej wyprzedził go na wyjeździe z alei serwisowej, ignorując czerwone światło. Dlatego na torze doszło do nieporozumienia. Próbując odzyskać pozycję Kubica odbił w tę samą stronę, co puszczający go Trulli i zawadził tylne koło Toyoty. Przednie skrzydło BMW wpadło pod skrętne koła i od tej pory Krakowianin z kierowcy zamienił się w pasażera. Dzień później dokładnie zbadałem miejsce wypadku. Przebieg zdarzenia był dosłownie „wymalowany" na torze. Ślady opon i rysy na asfalcie, bruzdy wyryte w trawie i wielka, czarna plama na betonowej ścianie. Kępka trwawy, na której podbił się przód bolidu wystawała może dwa centymetry ponad betonowy łącznik, który ją poprzedzał. Przy zawrotnej prędkości samochodu Formuły 1 zadziałała jak rampa. Maszyna Roberta pozbawiona kontroli szybowała w stronę muru może metrowej wysokości, który oddzielał dwie nitki zawracającej kawałek dalej trasy. Po drugiej stronie, w przeciwnym kierunku pędziły inne maszyny. Bolid Kubicy najpierw trącił koniec pierwszego murku, za którym siedziała obsługa toru, służby medyczne i... amerykański kierowca Scott Speed, który wcześniej zakończył udział w GP Kanady. Potem z pełnym impetem przywalił w kolejny betonowy kloc, który pomimo masy kilu ton przesunął się o kilka centymetrów. W miejscu spojenia z innym, podobnym blokiem metalowe mocowanie wyrwało się z betonowej zalewy. W momencie kolizji przeciążenie wyniosło około 40G, więc ciało kierowcy, który ważył około 70 kilogramów, przez ułamek sekundy pozornie ważyło 2800 kilogramów. Robert stracił przytomność. Wrak zatrzymał się po przeciwnej stronie jezdni i już po chwili otoczyły go służby medyczne. Polak wspominał potem, że zemdlał na około 20 sekund, a obudziło go gorąco. W plecy parzył go płyn wydobywający się z wraku, ale Kubica zachował nadzwyczajną przytomnośc umysłu. Sprawdzał delikatnie, czy może ruszać rękami i nogami, ale nie próbował wysiąść. – Czekałem na obsługę toru. Wiedziałem, że mogę być w szoku i nie czuć, że stało mi się coś poważniejszego – tłumaczył po wypadku.

Po około ośmiu minutach został wyciągnięty z wraku i odwieziony do centrum medycznego na torze. W tym samym czasie przedstwawiciele mediów, w tym ja, gromadzili sie pod garażem BMW Sauber czekając na wieści. Wielu obawiało się najgorszego, ale około 25 minut po wypadku (dłużyły się jak godziny) z garażu wyłonił się rzecznik prasowy zespołu, aby zepewnić nas, że Robert przeżył... i tyle. Nic więcej nie chciał powiedzieć, co potęgowało obawy o stan jego zdrowia. Dopiero jakiś czas potem uspokoił mnie ówczesny menedżer Roberta. – Wydaje się że jest ok, ale teraz zostanie przewieziony do szpitala w Montrealu – zdradził Daniele Morelli. Już po zakończeniu wyścigu, w którym swoje pierwsze zwycięstwo w F1 odniósł Lewis Hamilton, zupełnym przypadkiem dowiedziałem się, że Kubica jest w zaskakująco dobrym stanie.

Czekałem na dalsze wieści przy pomieszczeniach biurowych BMW Sauber, gdy do szefa stajni przyszedł Fernando Alonso. – Co z Robertem?! – pytał wyraźnie wstrząśnięty Hiszpan. – Właśnie dostałem telefon ze szpitala. Wygląda na to, że nic mu się nie stało. To cud! – śmiał się Mario Theissen. Kilka godzin później wraz z częścią personelu, otaczali szpitalne łóżko Polaka, który był wstrząśnięty, ale całkowicie przytomny. Nawet dowcipkował... Następnego dnia, późnym popołudniem Kubica wyszedł ze szpitala w towarzystwie sztabu prasowego BMW Sauber. - Jak widzicie jestem w całkiem dobrym stanie i mam nadzieję, że kiedy znajdę się w Indianapolis doktor FIA pozwoli mi wystartować w następnym wyścigu (nie pozwolił. W bolidzie Kubicy zadebiutował w Formule 1 Sebastian Vettel – przyp. red.). Czuję się bardzo dobrze. Wiem że miałem mnóstwo szczęścia. Nie doznałem praktycznie żadnych obrażeń po tak ciężkim wypadku. Pamiętam prawie wszystko. Delikatnie zderzylem się z Trullim, ale już sobie wszystko wyjaśniliśmy. To tyle. Czy widziałem wypadek? Nie. Nie oglądałem nawet fotografii bolidu, ale wyobrażam sobie jak może wyglądać. Obserwowałem wszystko za kierownicą i to wystarczy – powiedział otoczony przez dziennikarzy, operatorów kamer i fotoreporterów, po czym wsiadł do samochodu i sam odwiózł się do hotelu.

Przed nim wydarzenia ostatniej doby zrelacjonował nam doktor Ronald Denis, który był szefem służb medycznych Grand Prix Kanady od strony organizatora i czuwał nad naszym kierowcą już w szpitalu. - Podczas wyścigu siedziałem na wieży kontrolnej i kiedy zobaczyłem w telewizji tę kraksę byłem przekonany, że Robert nie żyje. Gdy dotarłem na miejsce okazało się jednak, że oddycha i mówi. Porusza rękami i nogami. Teraz czuje się świetnie. To niewiarygodne! – mówił Kanadyjczyk. Rok później, na tym samym torze Robert Kubica wygrał swój pierwszy i jedyny wyścig Formuły 1.

Epilog

W 2008 roku, podczas zwiedzania siedziby zespołu BMW Sauber w Szwajcarii, na szafce w jednym z korytarzy zobaczyliśmy… pozostałości nosa bolidu Formuły 1. Skrzydło było oderwane, a po prawej stronie widniał wielki odprysk. – Czy to ten? – spytaliśmy z kolegami po piórze. – Tak, ale lepiej o tym nie wspominać – odparował oprowadzający nas rzecznik Saubera. Maszyny F1 są projektowane tak, że w razie uderzenia nos stanowi strefę kontrolowanego zgniotu. W przypadku Kubicy jednak oderwał się, przez co bolid uderzył w betonowy blok samym monokokiem, zwanym także "celą przetrwania". Nie jestem człowiekiem głęboko wierzącym, ale ten widok utwierdził mnie tylko w przekonaniu, że rok wcześniej, 10 czerwca 2007 roku na moich oczach w Montrealu wydarzył się cud. Donośny nie mniej, niż późniejsze, jedyne polskie zwycięstwo w Formule 1.