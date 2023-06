Shakira odrzuciła zaloty gwiazdy F1. Kierowca nie pozostał dłużny

Ostatnie kilka miesięcy w życiu Shakiry to seria niespodziewanych zdarzeń. Jeszcze w 2022 roku wyszło na jaw, że jej ówczesny mąż, legenda FC Barcelony Gerard Pique nie był wierny, co skończyło się bardzo głośnym rozstaniem.

Piosenkarka spotykała się z gwiazdą F1

Do niecodziennych informacji zagraniczne media dotarły kilka tygodni temu, gdy najlepsi kierowcy na świecie rywalizowali na torze w Miami. Wówczas Shakira widziana była u boku Lewisa Hamiltona, z którym miała spotykać się nie tylko w padoku, ale i po imprezie w prestiżowych restauracjach. Wydawało się więc, że piosenkarka ponownie zwiąże się z gwiazdą sportu.

Według informacji podawanych przez sportsport.ba do "formalizacji" związku jednak nie dojdzie. Kolumbijka miała bowiem przekazać Hamiltonowi, że nie jest jeszcze gotowa na nowy i długi związek. To miało zaskoczyć i nie spodobać się siedmiokrotnemu mistrzowi świata, który nie zamierzał czekać i postanowił podjąć kluczową dla swojego życia decyzję.

Hamilton związał się z kimś innym?

Będący od wielu lat samotnikiem Hamilton postanowił szybko zadziałać. Według informacji mediów Brytyjczyk ponownie miał zacząć spotykać się z brazylijską modelką Julianą Nalu. To z pewnością duży cios dla Shakiry, która straciła ogromną szansę na ciekawy związek.

Co istotne, jest to powrót siedmiokrotnego mistrza świata do Brazylijki. Para miała bowiem mieć romans pod koniec 2022 roku, gdy korzystający z krótkich wakacji kierowca postanowił odpocząć od zgiełku mediów i spędzić kilka tygodni w swoich ulubionych miejscach na świecie.