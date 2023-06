Sceny na konferencji Hamiltona. Przerwali mu i zaapelowali [WIDEO]

Lewis Hamilton pozostaje aktywny nie tylko w padoku Formuły 1, ale i poza nim. W 2020 roku zaangażował się w akcję Black Lives Matter i namawiał kierowców do symbolicznych gestów klękania przed wyścigiem, co miało zwrócić uwagę na problem rasizmu i przemocy wobec osób czarnoskórych. Poza tym Brytyjczyk publicznie porusza kwestie walki z dyskryminacją czy środowiskiem naturalnym. Nic dziwnego, że to właśnie do 38-latka z prośbą zwrócili się aktywiści z organizacji "Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt", czyli PETA.

Aktywiści przerwali wystąpienie Hamiltona. Ważny apel

Przed Grand Prix Kanady Hamilton oraz Toto Wolff wzięli udział w panelu "Forbes Iconoclast Summit", podczas którego opowiedzieli o rywalizacji w "królowej motorsportu" oraz drodze do sukcesu. W pewnym momencie ich wystąpienie zostało przerwane przez grupę aktywistów PETA.

Ci przybyli pod scenę ze specjalnymi banerami i zaapelowali do Hamiltona, by potępił więzi Liberty Media z Iditarod - wyścigami psich zaprzęgów na Alasce. To właśnie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne GCI, powiązane z właścicielem F1, jest jednym ze sponsorów psich zawodów. Aktywiści zwrócili uwagę, że w trakcie tego corocznego wyścigu zwierzęta muszą przebiec niemal 1000 mil w temperaturach poniżej zera, co dla wielu z nich kończy się tragicznie - według raportu PETA, w zawodach zginęło 150 niewinnych psów.

- Kochamy cię Lewis i szanujemy. Wiemy, że jesteś po naszej stronie. Prosimy, zwróć się do F1, by wyraziła sprzeciw dla tego typu działań. Psy tracą tam życie każdego roku - powiedziała jedna z aktywistek. Na reakcję Hamiltona nie trzeba było długo czekać - kierowca uniósł kciuk do góry, czym dał do zrozumienia, że przyjął ich postulaty do wiadomości.

PETA walczy o prawa zwierząt. Hamilton jednym z sojuszników

Media donoszą, że to nie pierwszy raz, kiedy PETA próbuje wpłynąć na działania Liberty Media. Kilka tygodni temu aktywiści wysłali też specjalny list do dyrektora generalnego F1, Stefano Domenicalliego, aby nakłonił właścicieli do zerwania stosunków z wyścigami psich zaprzęgów.

- Zawodnicy F1 decydują się na rywalizację, ale żaden pies nie decyduje się na bieganie czterech maratonów dziennie przez dwa tygodnie w śniegu, lodzie i ostrym wietrze, a "nagrodą" jest śmierć - powiedziała wiceprezes PETA Tracy Reiman, cytowana przez crash.net. - Mam nadzieję, że Hamilton będzie potężnym orędownikiem tych psów, które desperacko potrzebują jego głosu - dodała.

Ten sezon jak na razie nie jest udany dla Hamiltona. Po siedmiu wyścigach zajmuje dopiero czwartą lokatę ze stratą niespełna 100 punktów do lidera, Maxa Verstappena. Jego kontrakt z Mercedesem wygasa z końcem 2023 roku i pojawiły się nawet plotki, że może opuścić ekipę na rzecz Ferrari. Tym doniesieniom zaprzeczył jednak Toto Wolff, który podkreślił, że Hamilton i Mercedes są już bliscy porozumienia.