Niespodziewany prezent dla Yukiego Tsunody. Wysłał go sam Robert Lewandowski

Yuki Tsunoda to jeden z najciekawszych zawodników młodego pokolenia w Formule 1. Po początkowych problemach z nadmierną agresją i częstymi błędami obecnie Japończyk daje się poznać jako szybki i niezwykle równy kierowca.

Wyjątkowe urodziny

Młody reprezentant zespołu Alpha Tauri ostatnie dni spędził w Poznaniu, gdzie razem z kolegą z drużyny Nyckem De Vriesem odwiedził konferencję Impact 2023, odbywającą się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Choć głównym tematem rozmów obecnych na konferencji był przede wszystkim biznes, goście konferencji mogli też porozmawiać z zawodnikami należącymi do Orlen Team o sporcie oraz nieco z nimi poświętować.

Powód do tego był bowiem znakomity. Podczas wizyty w Poznaniu 23. urodziny obchodził Tsunoda, dla którego przygotowano kilka interesujących niespodzianek. Jedną z nich był tort ze świeczkami, które Japończyk zdmuchnął w towarzystwie gości. Kierowca głośno wypowiedział się też o swoich wielkich marzeniach, jakimi są zdobycie mistrzostwa świata i otwarcie własnej restauracji.

Niespodziewany prezent

Jako prezent Tsunoda dostał coś, o czym marzy wielu kibiców piłki nożnej na całym świecie. Mowa o podpisanej koszulce reprezentacji Polski od Roberta Lewandowskiego. Japończyk nie krył radości i zadowolenia, podkreślając, że napastnik FC Barcelony jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie.

- Robert Lewandowski jest bardzo utalentowanym graczem. To obecnie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Bardzo go cenię i nie ukrywam, że taki prezent sprawił mi ogromną radość - powiedział Tsunoda, cytowany przez portal sport.interia.pl.

Po krótkiej przerwie w rywalizacji, zawodnicy Formuły 1 w przyszły weekend pojawią się we Włoszech, by powalczyć na torze w miejscowości Imola. Będzie to domowy wyścig dla kierowców Alpha Tauri, gdyż baza zespołu mieści się w oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów Faenzie.