Media: Szykuje się wielki powrót po latach do Formuły 1. Kultowa ekipa

Wkrótce możemy się doczekać wielkiego powrotu do Formuły 1. Zdaniem portalu The Race, Honda jest bliska nawiązania współpracy z nowym partnerem. Miałoby to nastąpić w 2026 roku, po wygaśnięciu obecnej umowy z Red Bullem.

