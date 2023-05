Nowy zespół chce wjechać do F1. Upadły projekt powstaje

Zmiana przepisów technicznych, która ma nadejść w 2026 roku, może wyraźnie pomóc władzom Formuły 1 w powiększeniu liczby zespołów na co dzień startujących w mistrzostwach świata. Z początkiem maja akces do cyrku F1 złożył kolejny zespół, który chce w przyszłości walczyć o tytuły w najważniejszej serii wyścigowej na świecie.

Rekrutacja FIA i projekt Mario Andrettiego

Pomysły o powiększeniu liczby samochodów rywalizujących w mistrzostwach świata Formuły 1 pojawiły się w głowach włodarzy królowej sportów motorowych już kilka lat temu. Między innymi z tego powodu zdecydowano się na zmianę przepisów technicznych od sezonu 2026, gdy do użytku wejdą łatwiejsze i tańsze w użytku jednostki napędowe, jeszcze bardziej zależne od elektrycznej części napędu.

Dzięki temu już w ostatnich miesiącach w mediach pojawiło się wiele informacji o wielkich powrotach dużych marek do F1. Nowym-starym producentem jednostek napędowych od 2026 roku zostanie amerykański Ford, a niemieckie Audi sformalizowało już przejęcie szwajcarskiej ekipy Sauber, ścigającej się obecnie pod nazwą Alfa Romeo.

Wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego przez FIA, swój oficjalny akces do mistrzostw świata Formuły 1 zgłosił Mario Andretti wraz ze swoim skrupulatnie budowanym projektem. Amerykanin porozumiał się już z General Motors i Cadillaciem, dzięki czemu jest gotowy dołączyć do rywalizacji nawet w sezonie 2024.

Nowy projekt z Azji

Wraz z początkiem maja na horyzoncie pojawił się nowy twór, który także wyraził chęć dołączenia do rywalizacji w Formule 1. Mowa o zespole LKY SUNZ, który jest kontynuacją wcześniej upadłego projektu Panthera F1. Mowa tu o zespole mającym bazę w Azji południowowschodniej, finansowanym zarówno przez wschodnie, jak i amerykańskie biznesy.

W nowej ekipie duży udział mają mieć także chińscy inwestorzy, którzy od lat starają się wejść do Formuły 1. Choć nazw firm jeszcze nie podano, według doniesień mediów stworzenie azjatyckiego zespołu ma pomóc w powrocie wyścigowych mistrzostw świata na tor w Szanghaju. Szefem projektu został z kolei Benjamin Durand, znany fanom motorsportu m.in. ze swojej działalności w wyścigach długodystansowych.

Nazwa zespołu LKY SUNZ ma bezpośrednio nawiązywać do symboliki od wieków znanej we wschodniej Azji. Mowa o szczęśliwym, wschodzącym słońcu, które pojawia się m.in. we flagach i godłach krajów z dalekiego wschodu.

Niepewność fanów

Choć pojawienie się potencjalnego dwunastego zespołu w stawce ścigającej się w F1 z pewnością dodałoby sporo kolorytu, fani nie są przekonani do projektu Benjamina Duranda. Do tej pory azjatyckie inwestycje w królową motorsportu nie były bowiem specjalnie udane. Jedynie ekipa Force India, obecnie znajdująca się już w rękach Lawrance'a Strolla (ścigająca się pod nazwą Aston Martin) zdołała na przestrzeni lat na dłużej zagościć w F1.

W ostatnich latach Azja południowowschodnia nie była też najszczęśliwszym kierunkiem dla Formuły 1. W 2020 roku w Hanoi miało odbyć się pierwsze w historii Grand Prix Wietnamu, lecz ze względu na pandemię koronawirusa do imprezy nie doszło. W kolejnych miesiącach okazało się jednak, że szefostwo wietnamskiego projektu dopuściło się wykroczeń korupcyjnych, co odebrało wietnamskim kibicom nadzieje na obejrzenie wyścigu w ich ojczyźnie.

Wszystkie zainteresowane dołączeniem do Formuły 1 zespoły mają czas na zgłoszenie się do FIA do 15 maja. Do 30 czerwca z kolei złożone muszą zostać wszystkie potrzebne dokumenty.