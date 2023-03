A jednak! Nagły zwrot ws. kierowcy F1 tuż przed startem sezonu

Do końca nie było wiadomo, czy Lance Stroll będzie gotowy po wypadku do ścigania się w Bahrajnie. Aston Martin już szykował zastępstwo za niego. Okazuje się, że Kanadyjczyk jest zdolny do jazdy i weźmie udział w Grand Prix.

3 Fot. Florion Goga / AP