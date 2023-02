Ale dzwon. Chwile grozy na torze. Była gwiazda F1 trafiła do szpitala [WIDEO]

Zobacz wideo Pia Skrzyszowska wygrywa rzutem na taśmę! "Ja się nie znam, słucham się mojego trenera"

Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku doszło podczas sesji treningowej przed Hyderabad E-Prix w Indiach. 29-letni Niemiec Pascal Wehrlein nagle stracił kontrolę nad swoim samochodem - Porsche na ostatnim zakręcie toru. Auto obróciło się i z ogromnym impetem uderzyło w ścianę. Kilka jego części natychmiast poleciało w powietrze.

Straszny wypadek w Formule E. "Zablokowała się przepustnica"

Wypadek spowodował, że samochód został bardzo uszkodzony. Szczęście w nieszczęściu, że Pascal Wehrlein wyszedł z wypadku bez szwanku i przekazał swojemu zespołowi przez radio, że z jego zdrowiem jest wszystko ok. Kierowca dodał również, że przepustnica „zablokowała się", co spowodowało, że doszło do wypadku. Wehrlein chwilę później wysiadł z samochodu bez niczyjej pomocy. Został jednak przewieziony do szpitala na kontrolne badania. Zespół chciał mieć bowiem pewność, że rzeczywiście nic mu się nie stało.

- Wehrlein wygląda dobrze, ale aby dokładnie wszystko sprawdzić, przejdzie badania lekarskie i wtedy będziemy pewni. Chcemy mieć 100% pewności i niczego nie ryzykować, dlatego jedzie do szpitala - powiedział Florian Modlinger, dyrektor sportów motorowych dla "The Race".

Wehrlein w 2016 roku był kierowcą zespołu Manor w Formule 1. Rok później jeździł dla Saubera. Nie liczył się jednak w walce o czołowe miejsca w wyścigach. W sumie wziął udział w 40 i zdobył tylko sześć punktów. W 2016 roku był 19., a rok później 18. w klasyfikacji generalnej F1.

Wehrlein od sezonu 2020/2021 jest kierowcą zespołu TAG Heuer Porsche Formula E Team.