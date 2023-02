Szczere wyznanie gwiazdy F1. Popadł w uzależnienie. "Wymknęło się spod kontroli"

Valtteri Bottas na początku swojej kariery jeździł w Williamsie wraz z Brazylijczykiem Felipe Massą. W tym zespole spędził lata 2013-2016. Nie odniósł tam większych sukcesów. W klasyfikacji generalnej Grand Prix był sklasyfikowany na 17, 4, 5 i 8. miejscu. Teraz fiński kierowca zdradził, jak trudne miał początki w Williamsie.

To efekt tego, że Bottas bardzo ciężko trenował. - Trenowałem do bólu fizycznego i psychicznego. To wszystko wymknęło się spod kontroli i praktycznie stało uzależnieniem. Nie zostały stwierdzone żadne zaburzenia odżywiania, ale na pewno je miałem - opowiada Bottas w programie „Maria Veitola Night Live".

Mając obsesję na punkcie utraty wagi, Bottas codziennie jadł gotowane na parze brokuły, które spożywał między nieustannymi treningami fizycznymi.

- To nie było zbyt zdrowe. Jeśli w zespole mówili mi, że muszę ważyć 68 kilogramów, a ja miałem 73 kg, to robiłem wszystko, by to osiągnąć. Chciałem bowiem być najlepszy na świecie - dodaje Bottas.

W 2014 roku Fin skorzystał z pomocy psychologa. To efekt jego problemów oraz fatalnego wypadku, który miał Jules Bianchi w Grand Prix Japonii na torze Suzuka. Francuz zapadł po nim w śpiączkę i rok później zmarł.

- Po tym wszystkim potrzebowałem psychologa, by dojść do siebie. Jego pierwsza ocena była taka, że jestem prawie jak robot, który chce tylko osiągnąć swój cel i nie ma żadnych uczuć. To mnie bardzo zaniepokoiło. W tamtym czasie praktycznie nie miałem innych zajęć poza F1 - mówi Fin.

Jego problemy powtórzyły się w 2021 roku, kiedy był kierowcą Mercedesa. Był to też efekt tego, że zdecydowanie lepiej od niego jeździł jego partner z zespołu, Lewis Hamilton. Bottas zawsze z nim przegrywał w końcowej klasyfikacji kierowców. Dwa razy był jednak wicemistrzem świata, w latach 2019 i 2020.

- 2021 był bardzo trudnym rokiem. Ważyły się losy mojej przyszłości i nie wiedziałem, gdzie będę jeździł. To był duży krok, który wymagał zewnętrznego wsparcia. W takich momentach myślisz sobie, że jesteś twardym gościem, że poradzisz sobie samym spojrzeniem w lustro. Dla osoby z taką mentalnością zwycięzcy jak ja, dominacja Hamiltona była trudna do zaakceptowania. Tylko w ostatnim sezonie byłem w stanie zaakceptować, że Lewis jest lepszym kierowcą. Wcześniej zastanawiałem się, co mogę zrobić by go pokonać i zdobyć tytuł. Chciałem wygrać wszystko od razu, nie udawało się i nie mogłem tego zaakceptować. To było wycieńczające pięć lat - opowiada Bottas.

Teraz Fin wyznaczył sobie nowy cel na swój drugi sezon w F1 z zespołem Alfa Romeo. - Poczyniliśmy razem spore postępy i kierunek jest tylko jeden, piąć się w górę, zarówno jeśli chodzi o mnie, jak i o całą formację - przyznaje.

Nowy sezon F1 rozpocznie się 5 marca w Bahrajnie, a zakończy 26 listopada w Abu Dabi. Tytułu mistrza świata broni Holender Max Verstappen.