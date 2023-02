Wielki powrót do F1. Legendarna marka dołączy do zespołu mistrzów świata

Ford poinformował o powrocie do Formuły 1 niedługo przed prezentacją malowania tegorocznego bolidu RB19. Ceremonia odbyła się w Nowym Jorku.

Ford od kilku miesięcy aktywnie analizował możliwości, jakie pojawiły się wraz z zatwierdzeniem nowych regulacji silnikowych. Zakładają one wzrost mocy elektrycznego komponentu silnika do blisko 50 procent oraz zastosowanie w pełni zrównoważonych paliw.

Prezes Bill Ford powiedział: - To początek ekscytującego, nowego rozdziału w historii sportów motorowych Forda, która rozpoczęła się w chwili, gdy mój pradziadek wygrał pierwszy wyścig, co pomogło w uruchomieniu naszej firmy.

Teraz Ford powraca na szczyt sportu, wnosząc bogatą tradycję innowacji, zrównoważonego rozwoju i elektryfikacji, na jedną z największych scen na świecie.

Ford wraca do F1

- Dzisiejsza wiadomość o wejściu Forda do F1 od 2026 roku jest wspaniała dla naszego sportu. Cieszymy się, że Ford dołącza do wspaniałych partnerów motoryzacyjnych, którzy są już obecni w F1 - powiedział dyrektor generalny F1 - Stefano Domenicali.

- Ford to globalna marka z olbrzymim dziedzictwem w świecie wyścigów i motoryzacji. Dostrzega ona ogromną wartość, jaką zapewnia nasza platforma, angażująca ponad pół miliarda fanów na całym świecie - dodał.

- Nasze zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto dwutlenku węgla do 2030 roku i wprowadzenie zrównoważonych paliw od sezonu 2026 były także powodem ich decyzji o wejściu do F1. Wierzymy, że nasz sport zapewnia możliwości i zasięg, jak żaden inny. Nie możemy się już doczekać, aż logo Forda pojawi się na kultowych torach F1 od 2026 roku - zakończył Włoch.

Współpraca z Red Bullem pozwoli Fordowi na ograniczenie inwestycji niezbędnych do zaangażowania się w F1. Dywizja Red Bull Powertrains dysponuje dobrze rozwiniętą bazą technologiczną w Milton Keynes.

O F1 przeczytasz więcej na portalu F1wm.pl.