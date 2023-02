Tak Alfa Romeo "pożegnała" Roberta Kubicę. Bezceremonialnie. Nawet mu nie podziękowali

Robert Kubica zakończył karierę w Formule 1 po tym, jak nie został kierowcą rezerwowym Alfy Romeo na kolejny sezon. Polak będzie teraz mógł w pełni skupić się na wyścigach długodystansowych, prawdopodobnie w World Endurance Championship (WEC), gdzie miałby zostać zawodnikiem zespołu WRT w serii LMP2. PKN Orlen jednak zostaje w F1 i będzie współpracował z zespołem Alpha Tauri, czyli juniorskim teamem Red Bulla. Z kolei Kubica pozostaje związany z Orlenem jako ambasador marki.

Tak Alfa Romeo rozstała się z Robertem Kubicą. Sposób pożegnania pozostawia wiele do życzenia

Jak zauważył portal powrotroberta.pl, Alfa Romeo F1 Team Stake zaktualizowała podstronę "kierowcy" na oficjalnej stronie Saubera przed startem sezonu 2023. Poza głównymi kierowcami, czyli Finem Valtterim Bottasem i Chińczykiem Guanyu Zhou, znalazł się też kierowca rezerwowy. Nie ma już tam Roberta Kubicy. W jego miejsce wpisano Francuza Theo Pourchaire'a, który już w 2022 roku był zapowiadany w roli kierowcy testowego. Pourchaire to wicemistrz świata Formuły 2 z poprzedniego sezonu. W nim triumfował Brazylijczyk Felipe Drugovich, który jest kierowcą rezerwowym Astona Martina.

Ta zmiana na oficjalnej stronie Saubera tylko pokazuje, jak Alfa Romeo postanowiła pożegnać się z Kubicą. Uczyniła to po cichu, wręcz bezceremonialnie. Zespół z siedzibą Hinwil nawet nie podziękował Polakowi w mediach społecznościowych za współpracę w ostatnich trzech sezonach, gdzie krakowianin pracował w roli kierowcy rezerwowego. Warto dodać, że Theo Pourchaire będzie łączył funkcję rezerwowego kierowcy z rywalizacją w nowym sezonie Formuły 2. To ma mu pomóc dostać się do Formuły 1 w 2024 roku.

Robert Kubica zakończył karierę w Formule 1 z liczbą 99 wyścigów, w których 12 razy stanął na podium. Jedyna wygrana Polaka w F1 miała miejsce w Grand Prix Kanady w 2008 roku. W trakcie kariery w Formule 1 Kubica jeździł dla takich zespołów jak BMW Sauber, Renault oraz Wiliams Racing. W trakcie pracy w Alfie Romeo zastąpił Fina Kimiego Raikkonena w dwóch wyścigach (GP Holandii i Włoch). Były kierowca Ferrari był zakażony koronawirusem.