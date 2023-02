Verstappen przyłapany na "zdradzie" z największym rywalem. Kosztownej [WIDEO]

Max Verstappen do Formuły 1 dołączył w 2015 roku i w wieku 17 lat i 166 został najmłodszym w historii kierowcą, który wziął udział w wyścigu prestiżowej serii. Był członkiem akademii Red Bulla i karierę rozpoczynał w partnerskim zespole Toro Rosso, by w 2017 roku zostać się kierowcą pierwszego zespołu. W sezonach 2021 i 2022 został mistrzem świata Formuły 1 i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie. Sława i zarobione miliony pozwalają mu na luksusowe życie, czego przykładem jest jego ostatni zakup.

Mistrz świata Formuły 1 na co dzień mieszka na osiedlu Monte Carlo w Monako. To tam pod koniec stycznia zawitał w salonie Ferrari, by przyjrzeć się najnowszemu modelowi prestiżowej marki. Chodzi o Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano, które według portali motoryzacyjnych kosztuje około pół miliona euro, a więc prawie 2,5 miliona złotych. Holender najpierw bacznie przyglądał się autu, później przetestował je, a następnie kupił. To nie pierwszy samochód włoskiej stajni w jego kolekcji. Wcześniej stał się posiadaczem Ferrari Monza SP2, kosztującego prawie osiem milionów złotych. Taki sam model posiadają m.in. Cristiano Ronaldo i Zlatan Ibrahimović.

Wśród kierowców F1 kupowanie prestiżowych aut to codzienność, a niektóre zespoły pozwalają na zakup konkurencyjnych marek. Jednym z nich jest właśnie Red Bull, który nie jest związany z żadnym producentem i od zeszłego roku sam konstruuje silniki do bolidów. Warto zaznaczyć, że Red Bull i Ferrari to najwięksi rywale w Formule 1, którzy przez dużą część sezonu 2022 walczyli o zwycięstwa w kolejnych wyścigach. Finalnie holenderski kierowca został mistrzem świata po wygraniu rekordowych 15 Grand Prix i wyprzedzeniu Charlesa Leclerca z Ferrari. W klasyfikacji konstruktorów jego zespół wyprzedził zespół z Maranello o 204 punkty i świętował pierwszy triumf od 2013 roku.

Prawdopodobnie w przyszłym sezonie to właśnie Red Bull, Ferrari i Mercedes stoczą walkę o mistrzostwo świata konstruktorów. Trzy najbogatsze zespoły mają największe szanse na stworzenie najszybszych bolidów. Początek walki o tytuł zaplanowano już na 5 marca, kiedy to sezon 2023 zainauguruje Grand Prix Bahrajnu. Od 23 do 25 lutego potrwają z kolei oficjalne testy bolidów, również na torze Sakhir.