Orlen na chwilę zniknął, ale znów jest w F1. Od tego zależy przyszłość Kubicy

Pełna nazwa należącego do Sauber Group zespołu Formuły 1 to Alfa Romeo F1 Team Orlen. Jednak w czwartek logo polskiego sponsora tytularnego zniknęło z oficjalnej strony internetowej przedostatniej drużyny poprzedniego sezonu. Po jakimś czasie koncern paliwowy znów pojawił się w zakładce "partnerzy", jako "sponsor tytularny". Obie strony nie podpisały jednak nowej umowy na sezon 2023 i wciąż nie wiadomo, jak klaruje się przyszłość Orlenu i Roberta Kubicy w najpopularniejszym sporcie motorowym.

Jak będzie wyglądać przyszłość Orlenu w Formule 1? Ciężkie negocjacje

Dziennikarze WP Sportowe Fakty po zniknięciu logo Orlenu z oficjalnej strony Sauber Group postanowili zapytać u źródła, co oznaczają zmiany. - Proszę nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków w związku ze zniknięciem logotypów Orlenu, ponieważ strony poświęcone naszym partnerom są po prostu aktualizowane - odpowiedziała menedżer ds. komunikacji Saubera Elena Rovelli. Z kolei w Orlenie odpowiedzieli krótko, że "rozmowy trwają".

Oznacza to, że nowej umowy pomiędzy stronami nadal nie ma, a negocjacje trwają. Warto przypomnieć, że w Alfa Romeo F1 Team Orlen doszło do zmian na stanowiskach dyrektorskich. Dyrektorem generalnym i szefem zespołu był do tej pory Frederic Vasseur, który odszedł do Ferrari. Zastąpił go Andreas Seid, który nie wybrał jeszcze nowego szefa zespołu. Właśnie ta zmiana może być powodem trudnych negocjacji, ale jest również inny powodów.

Sezon 2023 jest ostatnim, w którym Sauber wystartuje pod nazwą Alfa Romeo. Szwajcarska firma połączyła siły z Audi, które od 2026 roku oficjalnie dołączy do Formuły 1. Dofinansowanie od niemieckiego potentata branży motoryzacyjnej stawia Saubera w dobrej sytuacji przy negocjacjach z Orlenem. Polski koncern chciały nadal eksponować swoje logotypy na samochodach, kombinezonach zawodników i wszystkim, co związane z działalnością zespołu. Prawdopodobnie chciałby także zatrzymać Roberta Kubicę, jako kierowcę rezerwowego zespołu.

Nieoficjalnie mówi się, że kontrakt sponsorski Orlenu z Sauberem opiewa na 10-12 milionów dolarów. Niedawno w mediach pojawiały się plotki o nowym sponsorze tytularnym Alfy Romeo, którym miałaby zostać firma Gulf. W przeszłości potentat z branży naftowej współpracował z McLarenem i ponownie chciałby pojawić się w Formule 1.

Pierwsze Grand Prix Formuły 1 w sezonie 2023 odbędzie się 5 marca w Bahrajnie. Od 23 do 25 lutego potrwają jednak testy samochodów w Barcelonie i do tego momentu powinna wyjaśnić się przyszłość Orlenu w szwajcarskim zespole.