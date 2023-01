Syn Schumachera świętował urodziny ojca. Wzruszający wpis

29 grudnia minęło dziewięć lat od tragicznego wypadku Michaela Schumachera w kurorcie Meribel, wskutek którego doznał wylewu krwi do mózgu. Informacje o jego stanie zdrowia są szczątkowe i nie pojawiają się publicznie. Mimo to kibice wciąż pamiętają o siedmiokrotnym mistrzu Formuły 1. 3 stycznia Niemiec obchodził 54. urodziny, a media społecznościowe zalała fala życzeń. Wzruszający wpis dodał również Mick Schumacher.

Mick Schumacher złożył życzenia ojcu. Wzruszający wpis. "Najlepszy tata na świecie"

Były kierowca Haasa opublikował na Instagramie dwa zdjęcia. Pierwsze z nich przedstawia 23-latka i jego ojca z czasów przed chorobą Michaela. Z kolei na drugiej fotografii widzimy siedmiokrotnego mistrza świata z szerokim uśmiechem na twarzy. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla najlepszego taty na świecie. Kocham Cię" - napisał Mick.

Życzenia Michaelowi złożyła również jego córka, Gina-Maria. "Wszystkiego najlepszego, tato". Córka Schumachera początkowo próbowała swoich sił w gokartach, ale ostatecznie porzuciła jej na rzecz jeździectwa. W ślady ojca poszedł z kolei Mick.

W 2021 roku został kierowcą Haasa i w barwach tej drużyny spędził dwa lata. W debiutanckim sezonie nie udało mu się zdobyć punktów. W kolejnym roku było już zdecydowanie lepiej i zgromadził 12 oczek. Po drodze przydarzyło mu się jednak wiele wypadków, które znacząco obciążyły budżet amerykańskiej ekipy. W związku z tym szef zespołu Gunther Steiner postanowił zakończyć współpracę z Niemcem.

Wydawało się, że to definitywny koniec Schumachera w F1, ale już miesiąc po zakończeniu sezonu znalazł pracę. Od 2023 roku będzie kierowcą rezerwowym Mercedesa. Niewykluczone, że Niemiec jeszcze wróci do "królowej motorsportu" na pełen etat. Eksperci są jednak zgodni, że ma on małe szanse na powtórzenie sukcesów ojca. Michael wystąpił w 307 wyścigach, triumfując 91 razy.