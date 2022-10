Horror na torze. Kolejny Schumacher miał przerażający wypadek [WIDEO]

Schumacherowie mają we krwi udział w wyścigach samochodowych. Ralf i Michael jeździli na przełomie wieków w F1. Teraz do głosu dochodzi kolejne pokolenie. Syn Michaela, Mick, jeździ w zespole Haasa w F1, a 20-letni David, bratanek legendy sportów motorowych (i syn Ralfa), próbuje sił w klasie DTM.

Wypadek bratanka mistrza Formuły 1 Michaela Schumachera

Do zdarzenia doszło podczas wyścigu na torze w Hockenheim. David Schumacher stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki. Początkowo wydawało się, że kierowca wyszedł z wypadku bez szwanku, jednak skarżył się na bóle kręgosłupa. Po badaniach w szpitalu okazało się, że ma złamany krąg lędźwiowy.

- Kiedy David wrócił do domu, skarżył się na ból pleców. Poszliśmy do szpitala na rezonans magnetyczny i okazało się, że ma złamany kręg lędźwiowy. Oznacza to, że będzie musiał być poza domem przez co najmniej sześć tygodni - ujawnił jego ojciec Ralf Schumacher.

Jednak nie wszyscy skupili się wyłącznie na wysyłaniu słów współczucia oraz wsparcia dla poszkodowanego. Inny kierowca Denis Prening, który również ucierpiał w tym zdarzeniu, wprost zarzuca bratankowi Michaela Schumachera nieodpowiedzialność i oskarża go o spowodowanie wypadku.

- Nie sądzę, żeby to było w porządku, że Thomas Prening za każdym razem wypowiada się negatywnie na temat naszego syna bez żadnej samokrytyki - skomentowała rozwścieczona matka Davida, Cora Schumacher. - Sam popełnił błąd, nie kontrolował swojego samochodu. Zawsze łatwiej jest zrzucić winę na innych - dodała rodzicielka sportowca.