Kolejna kompromitacja w F1. Fatalny błąd omal nie doprowadził do tragedii. "Już bym był martwy"

FIA w ostatnich latach wielokrotnie padała ofiarą wielkiej krytyki z powodu podejmowanych przez siebie decyzji. Wystarczy przypomnieć sobie ubiegłoroczny wyścig o GP Belgii na torze Spa-francorchamps, gdy zamiast wyścigu wszyscy byli świadkami farsy. Wówczas po przejechaniu kilku okrążeń za samochodem bezpieczeństwa i trzech godzinach wyczekiwania na poprawę warunków, wyścig uznano za odbyty i przyznano połowę punktów.

Na FIA spadły potężne gromy. Zdaniem wielu, wyścig, podczas którego kierowcy nie pokonali ani jednego okrążenia w warunkach rywalizacji, nie powinien nigdy zostać uznany za odbyty. Władze federacji błyskawicznie przyznały, że tak nie powinno się zdarzyć i zadeklarowały, że przepisy zostaną zmienione przed nadchodzącym sezonem. Tym samym miała nie powtórzyć się sytuacja, w której kierowcy otrzymują pełne punkty za nieprzejechanie pełnego dystansu wyścigu czy jakichkolwiek punktów za wyścig, który ze ściganiem nie miał nic wspólnego.

Formuła 1 znowu się kompromituje

Rzeczywistość błyskawicznie pokazała, że to był tylko piękny plan. GP Japonii, które odbyło się w niedzielę, po raz kolejny obnażyło problemy FIA z tworzeniem przepisów. Gdy w lutym wprowadzono zmiany w przepisach, FIA hucznie przekazywała, że ustalono konkretne zasady dotyczące przyznawania punktów, w zależności od przejechanego dystansu wyścigu. Co więcej, ustalono, że aby wyścig został uznany za odbyty, lider musi pokonać minimum dwa pełne okrążenia w warunkach rywalizacji, czyli bez obecności samochodu bezpieczeństwa na torze.

Andrew Benson, dziennikarz BBC, opublikował na Twitterze screen z informacji dla dziennikarzy, w której FIA informowała o wprowadzeniu nowych przepisów na początku 2022 roku. Zgodnie z tą informacją, punkty miały być przyznawane zgodnie z przejechanym dystansem. Tymczasem w regulaminie sportowym znajdowała się informacja, że punkty zostaną przyznane według tych zasad, jeśli "wyścig został przerwany i nie może zostać wznowiony". Ta druga fraza nie znalazła się w informacjach przekazywanych przez FIA, i co więcej, nawet zespoły nie miały pojęcia o jej istnieniu w przepisach. W ten sposób powstał bubel prawny, przez który zmiana przepisów przyniosła skutek wprost odwrotny do intencji - w teorii wystarczyłoby wznowić rywalizację na 5 minut przed upływem regulaminowych trzech godzin, przejechać trzy okrążenia, by przyznać pełne punkty.

Z tego powodu po wyścigu zapanował kompletny chaos. Gdy wszyscy liczyli, że Verstappen potrzebowałby jeszcze jednego punktu, by zostać mistrzem świata, Johnny Herbert, który przeprowadzał wywiady z kierowcami, przekazał Holendrowi, że właśnie został po raz drugi w karierze mistrzem. O tym, jak zaskakujące to było dla samego Verstappena, może świadczyć fakt, że w pokoju, gdzie kierowcy przygotowują się do ceremonii na podium, Holender nadal dopytywał, czy faktycznie jest mistrzem, czy nie.

Z tym, co działo się podczas GP Japonii, nie zgadzali się nawet kierowcy. Gdy na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa po wypadku Carlosa Sainza, jednocześnie wyjechał dźwig, który miał zabrać bolid Ferrari. Absurd tej sytuacji polegał na tym, że kierowcy jadący w kolumnie nie mieli pojęcia o jego obecności na torze, a kilkadziesiąt sekund później z wysoką prędkością jechał Pierre Gasly, który o centymetry minął przeszkodę.

Max Verstappen mistrzem świata F1! Absolutny cyrk w GP Japonii

Gasly wprost: "Gdybym stracił kontrolę, teraz byłbym martwy"

- Straciliśmy Julesa osiem lat temu w podobnych warunkach z dźwigiem na torze w żwirze – powiedział Gasly w rozmowie z Autosport. - Nie rozumiem, jak osiem lat później w podobnych warunkach wciąż możemy zobaczyć dźwig, nawet nie na żwirze, ale na linii wyścigowej - dodał Francuz.

- Gdybym stracił kontrolę w podobny sposób, jak Carlos na poprzednim okrążeniu… Jechałem 200 km/h, ale to nie ma znaczenia, nawet gdybym jechał 100 km/h, stracił kontrolę i uderzył w 12-tonowy dźwig, teraz byłbym martwy - opisał Gasly.

Ricciardo przyznał wprost, że przejeżdżał obok dźwigu, nie widząc go, dodając, że po wypadku Bianchiego w 2014 roku to nie miało prawa się zdarzyć. - To nie podlega negocjacjom, bez względu na to, z jak niską prędkością jedziemy - podkreślił kierowca McLarena.

Alonso także powrócił do wypadku z 2014 roku, gdy zginął Bianchi. - Uzgodniliśmy wtedy, że to już nigdy więcej się nie powtórzy. I stało się dziś. Musimy znów pracować, by się upewnić, że to był już naprawdę ostatni raz - powiedział Hiszpan.

Ojciec kierowcy, który zmarł po wypadku na Suzuce o GP Japonii: "Brak szacunku"

FIA zapowiedziała, że uważnie zajmie się tym incydentem, choć jak podkreśliła w rozmowie z Gaslym, była to absolutnie normalna procedura. Prawda jest jednak taka, że w tych warunkach podjęto decyzję, która mogła zakończyć się tragedią. Jak w niemal każdym deszczowym wyścigu, gdy konieczne okazuje się użycie opon deszczowych, widoczność kierowców spada niemalże do zera. Dlatego obecność obcego pojazdu na torze, szczególnie przy braku informacji dla kierowców, była absurdalnym błędem.

Ale w tym nie ma przypadku. FIA w ostatnich latach przyzwyczaiła, że o pewnych rzeczach przekonuje się po fakcie, zamiast przewidywać skutki swoich decyzji. I choć sytuacja teoretycznie mogłaby być dla sędziów nowa, to osiem lat temu na tym samym torze doszło do tragicznego wypadku Bianchiego. Tamto zdarzenie powinno zmuszać do podwójnego rozważania decyzji o wypuszczeniu na tor innych pojazdów. Zwłaszcza w warunkach, gdy zagrożenie wypadnięciem z toru było bardzo duże, a widoczność niemal zerowa.

W ostatnich latach widoczny jest brak osób z poważnym doświadczeniem na najwyższych stanowiskach. Gdy dyrektorem wyścigowym był Charlie Whiting, w pełni wykorzystywał swoją wiedzę z poprzednich lat, by błyskawicznie podejmować decyzje. Jego decyzję z reguły nie wywoływały żadnych kontrowersji, także ze względu na autorytet, którym cieszył się w padoku Formuły 1. Teraz osób z takim autorytetem zdecydowanie brakuje, co zespoły starają się maksymalnie wykorzystywać dla swoich korzyści. I wydaje się, że to prędko się nie zmieni.

Oficjalnie: Red Bull złamał przepisy. FIA opublikowała raport

Pytanie, czy sprawa "nieznacznego" przekroczenia limitów budżetowych przez FIA bardziej rozczaruje po raz kolejny kibiców, czy ku zaskoczeniu wszystkich przekona do siebie nieprzekonanych widzów. Do tej pory wydaje się, że bliżej jesteśmy tej pierwszej wersji - federacja o kilka dni opóźniła przekazanie informacji, że Red Bull przepisy złamał. Teraz musimy czekać co najmniej kilka tygodni na decyzję o karze za złamanie limitów. I tu poważny test. Jeśli kara będzie zbyt niska, FIA da "ciche przyzwolenie" na łamanie limitu. Możliwości surowego ukarania Red Bulla ma jednak niewielkie - "nieznaczne" przekroczenie limitu nie daje zbyt wielkiego pola manewru pod kątem kary, która uderzy w zespół.