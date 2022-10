Wielki transfer w Formule 1. Znaleźli następcę Fernando Alonso

Pierre Gasly oficjalnie zakontraktowany przez Alpine F1 - donosi francuski portal motorsinside.com. Francuska stajnia potrzebowała transferu po tym, jak odejście z zespołu zapowiedział Fernando Alonso a jej kierowca rezerwowy Oscar Piastri dogadał się z McLarenem. W tej sytuacji Alpine przystąpiło do negocjacji z Red Bullem, który ostatecznie zdecydował się puścić Pierre'a Gasly'ego, jeżdżącego dotychczas w Alpha Tauri.

Trudna droga do Alpine. Alpha Tauri w końcu znalazło zastępstwo i oddało Gasly'ego

Żeby oddać Gasly'ego, AlphaTauri musiało najpierw znaleźć w jego miejsce odpowiednie zastępstwo.W związku z coraz większą liczbą Grand Prix rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, działacze Red Bulla próbowali sprowadzić Coltona Herty'ego, kierowcę występującego obecnie w serii NTT IndyCar. Plan jednak się nie powiódł, więc postawiono na Holendra Nycka De Vriesa. Nowy nabytek Alpha Tauri miał już szansę zadebiutować w Formule 1 podczas tegorocznego Grand Prix Włoch. Zastąpił on w zespole Williams Racing Alexandra Albona, gdy ten zmagał się z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Spisał się wtedy całkiem nieźle, bo wyścig w Monzy ukończył na 9. pozycji i zgarnął dwa punkty.

Pierre Gasly przed drugą wielką szansą

Dla Pierre'a Gasly'ego to druga okazja do poważnego zaistnienia w czołówce Formuły 1. W 2019 r. dostał szansę od pierwszego zespołu Red Bulla, ale po rozczarowujących startach, latem został ponownie zdegradowany do siostrzanego zespołu, wówczas występującego jeszcze pod nazwą Toro Rosso. Dla Francuza był to olbrzymi cios, ale mimo to się nie poddał i sukcesywnie się odbudowywał. W 2020 roku odniósł swoje jedyne zwycięstwo w karierze - miało ono miejsce podczas Grand Prix Włoch.

Francuski kierowca nie krył zadowolenia z powodu dołączenia do ekipy ze swojej ojczyzny. - To niesamowite. To bardzo szczególny moment w mojej karierze. Kończę dziewięcioletni rozdział z Red Bullem i rozpoczynam nowy, bardzo ekscytujący. Czas na nową przygodę z Alpine - mówił Gasly, cytowany przez oficjalną stronę internetową F1. - Wydaje mi się, że to właściwy krok, dopasowany do moich ambicji i celów. Jestem tym bardzo podekscytowany - dodał kierowca z Rouen.