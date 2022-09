Po decyzji Alfa Romeo Robert Kubica ma spory problem

Sauber rozstanie się z Alfą Romeo po sezonie 2023. Włoski producent samochodów nie był właścicielem zespołu, a jedynie ograniczał się do roli sponsora tytularnego. Szwajcarzy będą wkrótce współpracować z Audi, które zakupi 75 procent akcji zespołu i ma pomóc mu w powrocie na szczyt. W związku z nową współpracą pojawiły się wątpliwości co do dalszej obecności Alfy Romeo w Formule 1. Firma z siedzibą w Turynie mogłaby współpracować z innym zespołem F1 z silnikami Ferrari, czyli Haasem, ale obecnie ten scenariusz wydaje się mało prawdopodobny.

Alfa Romeo odejdzie z Formuły 1. Może promować swoje samochody w IndyCar

Jean-Philippe Imparato, szef Alfy Romeo rozmawiał z "La Gazzettą dello Sport" po Grand Prix Włoch na torze Monza. Prezes zdradził, że firma może opuścić Formułę 1 na stałe. - Zwrot marketingowy z inwestycji w Formułę 1 jest zdecydowanie najwyższy w padoku. Biorąc pod uwagę, że 1,5 godziny lotu z Monzy toczy się wojna i jest globalne ocieplenie, to bylibyśmy głupcami, gdybyśmy planowali to, co się wydarzy za pięć lat. Nie wykluczamy żadnej opcji - powiedział.

Włoskie media uważają, że Alfa Romeo mogłaby wkrótce promować swoje samochody w serii Indycar, czyli amerykańskim odpowiedniku Formuły 1. Imparato, zapytany o tę konkretną serię wyścigową odparł, że wszystkie opcje są na stole. Alfa Romeo należy do koncernu Stellantis tak jak amerykański Jeep, Chrysler, Dodge i Ram. Na ten moment nie wiadomo, jakie inne opcje mogą być rozważane przez włoskiego producenta.

Jaka będzie zatem rola Roberta Kubicy? Polak pozostaje kierowcą rezerwowym Alfy Romeo na sezon 2022, ale prawdopodobnie nie będzie mógł liczyć na tę funkcję w przyszłym roku. - Mam nadzieję, że znajdziemy mu nową rolę - mówił Frederic Vasseur, szef zespołu w rozmowie z "Motorsport Total" w czerwcu tego roku.