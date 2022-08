Zespół F1 domaga się gigantycznego odszkodowania od 21-latka. "Życzę mu, by był uczciwy"

Na początku sierpnia zespół Alpine poinformował, że w przyszłym sezonie ich kierowcą zostanie Oscar Piastri, który miałby zastąpić Fernando Alonso. Niespełna dwie godziny później informacje francuskiego zespołu zdementował sam Oscar Piastri, który zgodnie z najnowszymi doniesieniami mediów ma zostać kierowcą McLarena.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubica wraca do Le Mans po dramacie na ostatnim okrążeniu. "Historyczny moment"

Alpine cały czas jest zdania, że Australijczyk nie miał prawa podjąć decyzji o jeździe w innym zespole, w związku z cały czas ważną umową z francuską ekipą. Dlatego władze Alpine podjęły decyzję, że będą domagać się odszkodowania od Piastriego, jeśli ten zdecyduje się związać z innym zespołem niż Alpine lub ekipa wskazana przez francuski zespół.

Alpine domaga się gigantycznego odszkodowania od swojego juniora

- Piastri to młody i obiecujący kierowca. Jeszcze nie jeździł nawet w F1. Życzę mu, by był bardziej uczciwy. Podpisał dokument w listopadzie, a my zrobiliśmy wszystko, by przygotować go do jazdy w F1. W umowie jest zapis, że będzie jeździł dla nas lub dla ekipy, w której go umieścimy. Chciałbym, by pamiętał, co podpisał - powiedział Otmar Szafnauer, szef Alpine.

"Idiota". Alonso zezłomował Hamiltona. A Verstappen wygrał, startując z 14. pozycji

Według doniesień mediów Alpine ma domagać się aż 10 milionów dolarów odszkodowania od Piastriego. Kwota może wydawać się absurdalna, biorąc pod uwagę fakt, że 21-letni Piastri jeszcze nie wystartował nawet w wyścigu F1. Francuski zespół na tyle wycenił jednak koszty poniesione w związku z obecnością Australijczyka w swoim programie rozwoju dla młodych kierowców.

Oscar Piastri jest jednym z najbardziej utalentowanych młodych kierowców. Australijczyk ma za sobą triumfy w Europejskim Pucharze Formuły Renault oraz Formuły 3. W 2021 roku wygrał także mistrzostwo Formuły 2.